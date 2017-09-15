وزير الإسكان يتابع تنفيذ مخطط تطوير مثلث ماسبيرو

بدور إبراهيم عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، اجتماعاً لمتابعة مراحل تنفيذ مخطط تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، وذلك بحضور مسئولي الملف من الوزارة والمحافظة.وخلال

بدور إبراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، اجتماعاً لمتابعة مراحل تنفيذ مخطط تطوير منطقة “مثلث ماسبيرو”، وذلك بحضور مسئولي الملف من الوزارة والمحافظة.

وخلال الاجتماع، طلب مدبولي أن يكون هناك فريق عمل مختص بمتابعة مشروع تطوير “مثلث ماسبيرو”، وتذليل أي عقبات تطرأ، دون الانشغال بمهام أخرى، نظرًا لأهمية هذا المشروع.

وأكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أنه كلف السكرتير العام المساعد، محسن صلاح الدين، بإدارة هذا الملف بنفسه، ومتابعته علي مدار اليوم، بالتنسيق مع مسئولي وزارة الإسكان، للإسراع بمعدلات صرف التعويضات المخصصة لشاغلي الوحدات السكنية، وتسكين المستحقين بحي الأسمرات، والبدء في تنفيذ مخطط تطوير المنطقة.

وقال وزير الإسكان: إنه وفقاً لقانون البناء رقم 119، وقانون 10، تم إعلان نتائج التقييم العقاري المحدث، في لوحة الإعلانات بحي بولاق، وسيتم ذلك أيضاً في صندوق تطوير المناطق العشوائية، وكذلك بمنطقة مثلث ماسبيرو.

وعن موقف تسكين الشاغلين للوحدات، وصرف التعويضات النقدية المقررة، قال وزير الإسكان: تم صرف التعويضات النقدية لـ25 أسرة، وتم إرسال أصول 600 استمارة للمحافظة، وجارٍ إرسال باقي الاستمارات لصرف باقي التعويضات النقدية،وإصدار الشيكات الخاصة بذلك، وعقب صرف التعويضات يتم استلام الغرف من المواطنين بواسطة الحي، وإخلائها من الشاغلين، موضحاً أنه تم تسكين 290 أسرة في الأسمرات، ويوجد ما لا يقل عن 50 أسرة تنتظر استكمال البيانات المطلوبة لفحص المحافظة، وتسكينها.

وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة: هناك نحو 500 شيك تعويضات للمواطنين، يتم مراجعتها لتسليمها للمستحقين، الذين اختاروا التعويضات، وصندوق تطوير العشوائيات يُرسل يومياً بيانات متكاملة لـ100 مواطن، لتسليمهم الشيكات، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة لسرعة صرف التعويضات للمستحقين، وكذا تسكين الشاغلين في حي الأسمرات.