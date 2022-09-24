وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تَقدم الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، والذي يعد من أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافى والسياحى.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة دفع العمل بالمنطقة، وكذلك زيادة معدلات التنفيذ ومراعاة الجودة والكفاءة في الأعمال التي يتم تنفيذها، وسرعة الانتهاء من المشروع.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الانتهاء من واجهات 75 عمارة بالكامل، وجارٍ العمل في عمارتين، بجانب رفع كفاءة المسجد الجامع القائم بالمنطقة، كما شمل الموقف التنفيذي للمشروع الانتهاء من المنطقة الأولى، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات.

كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف متر مربع، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، إضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.