وزير الإسكان يتابع ترتيبات الاحتفال بذكرى معركة العلمين

بدور إبراهيم عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم السبت، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، ضم مسئولي الوزارة والهيئة لمتابعة ترتيبات الاحتفالية التي ستقام بمناسبة مرور 75 عامًا على معركة…

بدور إبراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم السبت، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، ضم مسئولي الوزارة والهيئة لمتابعة ترتيبات الاحتفالية التي ستقام بمناسبة مرور 75 عامًا على معركة العلمين، وتدشين مدينة العلمين الجديدة، المقرر أن تقام نهاية أكتوبر المقبل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار المسئولين من عدد من الدول المختلفة.

وتابع مدبولي، واللواء كامل الوزير، تجهيز موقع الاحتفال بمنطقة الكورنيش بالمدينة، كما أكد وزير الإسكان على شركة المقاولات المُنفذة للمشى السياحى ضرورة الانتهاء من 1 كم من الكورنيش على الأقل.

وأشار الوزير إلى أنه يتم إعداد العرض الذي سيتم تقديمه خلال الاحتفالية، ويوضح المخطط العام للمدينة، واستخدامات الأراضي، وفرص الاستثمار المتاحة بها، بجانب التنسيق مع عدد من المستثمرين الذين سيتم دعوتهم لحضور الاحتفال بتدشين مدينة العلمين الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.