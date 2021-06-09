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وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة العاجلة بـ«رشيد الجديدة»

ستكون متنفسا سياحيا لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ
أحمد صبحي 1:19 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 1:19 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة رشيد الجديدة تقع في مكان متميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غرباً وصولا إلى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريباً.

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وتبعد المدينة عن الطريق الساحلي الدولي حوالي 5 كم، ومن المخطط أن تستوعب المدينة كل أنواع الإسكان (السياحي – المتوسط – الاجتماعي)، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

وأضاف ستكون متنفسا سياحيا لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.

واستعرض الوزير، موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، حيث يتم تنفيذ 25 عمارة سكنية (نموذج إسكان ساحلي مميز – 564 وحدة سكنية، و45 محلاً تجاريا)، وتتكون العمارة من دور أرضى + 5 أدوار متكررة.

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وأشار إلى أن نسبة التنفيذ بلغت نسبة 73 %، ويجرى تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات، والتشطيبات الداخلية، بعدد من العمارات، وكذا تنفيذ أعمال الطرق والمرافق لمساحة 268 فداناً، وتنفيذ مشروع بشاير الخير 4، وبلغت نسبة تنفيذه 75 %.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم (117) لسنه 2019، بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185 فداناً، لإقامة مدينة رشيد الجديدة، كإحدى مدن الجيل الرابع.

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بقلم أحمد صبحي

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