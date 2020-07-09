وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير «مثلث ماسبيرو»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي محافظة القاهرة، وبحضور الجهات ذات الصلة، ومسئولي الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة “مثلث ماسبيرو”.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم استعراض موقف تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع القومى المهم، والذى يعد من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضارى، والذي سيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

موقف تنفيذ 3 أبراج سكنية بالمنطقة

وأوضح، أنه تم كذلك استعراض موقف تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم “جراج سفلى” + دور أرضى “تجارى” + دور أول “جراج علوى” + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى “تجارى” + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

تجدر الإشارة إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية.

يقع “مثلث ماسبيرو” على مسطح 75.19 فدان تقريبا

ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية.

وانطلاقا من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.