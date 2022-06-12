وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العلمين الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات السكنية والخدمية، وأعمال المرافق والطرق وغيرها بمدينة العلمين الجديدة.

وشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات فى المواعيد المحددة.