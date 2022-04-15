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وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة

جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجا
سارة لطفي 3:21 م, الجمعة, 15 أبريل 22 3:21 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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​تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجاً تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، ويجرى بالتوازى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج، كما يتم تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية، وتم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، إضافة إلى الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي من الممشى السياحى والذى يبلغ طوله 7 كم.وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تسليم الوحدات لمالكيها، بمنطقة الداون تاون، والتى تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمساحات متنوعة، ويجرى تنفيذ 24 عمارة أخرى (المرحلة الثانية) بمنطقة الداون تاون، بها 896 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها 50 %، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات بالحى اللاتينى والمُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.وقال وزير الإسكان: جارٍ أيضاً بمدينة العلمين الجديدة تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم ويجرى الانتهاء من بعض المنشآت بها، كما يجرى تنفيذ كمبوند “مزارين”، بمساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية (عمارات – فيلات – شاليهات).

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ولفت الوزير، إلى أنه تم تشغيل عدد من كليات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، فى العام الدراسى 2020/2021، وهى (كلية القانون الدولى – كلية الهندسة 1 – كلية الحاسبات)، وتم إتاحة مبانى (كلية الهندسة – كلية الفنون والتصميم – كلية الدراسات العليا) للتشغيل فى العام الدراسى 2021/2022، موضحاً أن الجامعة على مساحة 128 فداناً، وتضم (مبنى الإدارة – كلية الدراسات العليا – المكتبة المركزية – كلية الطب البشري – كلية طب الفم والأسنان – كلية الصيدلة – كلية الفنون والتصميم – كلية الدراسات القانونية الدولية – كلية إدارة الاعمال – كلية الهندسة 1 – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – كلية الهندسة 2 – كلية السياحة والضيافة – سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين – سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات – مستشفى جامعي – مبنى الخدمات – صالة رياضية متعددة الأغراض – مستشفى طب الفم والأسنان).وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 45 عمارة سكنية (1080 وحدة سكنية) بالمرحلة الأولى بالإسكان المتميز، بينما يجرى تنفيذ 35 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، بها 840 وحدة سكنية، كما يتم تنفيذ 4096 وحدة سكنية (128 عمارة سكنية) بمشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، وبلغت نسبة إنجازها 75 %، بجانب تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة، وأعمال الطرق.

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بقلم سارة لطفي

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