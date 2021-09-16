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وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات”حياة كريمة” لتطوير الريف المصري

الجزار يؤكد ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. والمتابعة اليومية للأعمال
أحمد صبحي 1:42 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 1:42 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذ للمشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق – المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزاً فى 20 محافظة.

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وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.

وأكد الوزير، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة“، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى.

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وأشار، إلى أن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.

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بقلم أحمد صبحي

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