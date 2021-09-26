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وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات بالمنصورة الجديدة

يشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ وبأعلى جودة.. وتكثيف العمالة والمعدات.. والعمل على مدار الساعة
شريف عمر 1:42 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 1:42 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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فى مستهل زيارته للمدينة، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة.

وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذى لكل مشروع على حدة، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف العمالة والمعدات بجميع مواقع المشروعات، والعمل على مدار الساعة، ومؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات.

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يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة لتفقد سير الأعمال بالمشروعات المختلفة، بمدينة المنصورة الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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بقلم شريف عمر

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