وزير الإسكان يتابع المشروعات الجارية بمدينة 15 مايو

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات الجارية بمدينة 15 مايو، والتي شملت مشروعات سكنية جديدة، والأعمال الأخيرة بمشروع سكن بديل للعشوائيات، ومرافق وكهرباء واتصالات بعدة مناطق بالمدينة.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ 465 عمارة جديدة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة النرجس ومنطقة امتداد 290 فدانا بمدينة 15 مايو.

كما تم التخطيط وجارٍ إنهاء إجراءات 203 عمارات تضم 4872 وحدة بمنطقة الزهراء ” إسكان اجتماعى “، و 104 عمارات بمنطقة امتداد المستقبل ضمن المبادرة الرئاسية.

وشدد على ضرورة دفع العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة، وكذا مشروعات المرافق الجارية والخدمات لا سيما بالمناطق الحديثة، لسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز المدينة، أن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، تشمل مشروع زهور مايو بمساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائرى ضمن خطة تطوير العشوائيات التى أطلقها رئيس الجمهورية، لمجابهة أخطار المناطق العشوائية.

ويشمل 42 عمارة تم الانتهاء من تنفيذها، و 834 حظيرة نموذجية ومحطات تجميع ومنطقة للمخازن داخل سور لخدمة المنطقة، لافتاً إلى أن مشروعات الإسكان المتوسط الجديدة تشمل الانتهاء من تخطيط منطقة القرنفل ” إسكان متوسط ” بإجمالي 91 عمارة تضم 2184 وحدة سكنية.

وقال أن مشروعات الخدمات الجارية تشمل مركزا طبيا وحضانة وسوقا تجارية بمنطقة الزهور، وجارٍ طرح خدمات منطقة النرجس” إسكان اجتماعى “.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحى الجارى تنفيذها، هي: إحلال وتجديد واستبدال شبكات مياه الصرف وشبكات مياه التغذية والرى للمرحلة الثالثة وامتداد المدينة، وتنفيذ شبكة مياه وصرف منطقتي (57 ـ 58) فدانا ، ومنطقة 100فدان، ومنطقة 250 فدانا، ومنطقة زهور مايو، ومنطقة النرجس، وجارٍ تصميم محطة مياه لتغذية التوسعات الجنوبية والمدينة بطاقة 250 ألف م3 / يوم، ورافع مياه منطقة 290 فدانا بطاقة 216م3/ ساعة.

وأشار أنه جارى إنشاء رافعي مياه لتغذية مناطق الإسكان الاجتماعي (90 و 120 و 50 ) فدانا بالإضافة إلى منطقة التوسعات الشرقية 290 فدانا، مشيراً إلى أنه سيتم تغذية التوسعات الشرقية (290 فدانا ، 120 فدانا) عن طريق خط مياه مستقل بطاقة 100 ألف م3/ يوم من توسعات محطة كفر العلو.

وقال أنه في قطاع الطرق، جارٍ الانتهاء من تنفيذ طرق منطقة 290 فدانا، بجانب تنفيذ طريق يربط بين تلك المنطقة والطريق الدائرى بالمدينة ويمر بمنطقة زهور 15 مايو، وكذا الاستعداد لتنفيذ طرق منطقة الإسكان الاجتماعى ” منطقة النرجس “.

وأضاف، أن مشروعات رفع الكفاءة والتطوير الجارية تشمل: رفع كفاءة مجاورات ( 33 ,32 ,35 ,36 ) بالمرحلة الثالثة، والطرق والأرصفة للمنطقة الصناعية الأولى (خدمات مركزية )، والطرق للمجاورات (7، 8، 9 ، 10، 11، 12) ، وتنسيق الموقع للمجاورات ( 11، 12 ) بالمرحلة الرابعة بالامتداد ورفع كفاءة حارة واحدة من الطريق الرئيسى لمدخل الامتداد والواصل إلى المرحلتين الأولى والثانية.

ونوه رئيس الجهاز عن أن المشروعات الجارية بقطاع الكهرباء تشمل: شبكة الكهرباء لمنطقة الزهور، ولـ 36 عمارة إسكان اجتماعى بجوار منطقة الـ120 فدانا، و 9 قطع أراضى إسكان أكثر تميزاً بالمنطقة المحصورة بين موقع الإسكان الاجتماعى 2 ومجاورة 6 بالامتداد.

بينما تشمل مشروعات الاتصالات الجارية، إعادة تأهيل شبكة التليفونات المنفذة بمراحل المدينة الأربع بمنظومة جديدة باستخدام كابلات فايبر ووحدات MSAN بديلة عن الكابلات النحاسية، وشبكة تليفونات منطقة 290 فدانا، ومنطقة الزهور.