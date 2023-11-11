وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعدادات أجهزة المدن الجديدة، لاستقبال فصل الشتاء، والتعامل مع الأمطار الغزيرة، التى تصل إلى حد السيول فى بعض المناطق.

وشدد الوزير على ضرورة وجود فرق عمل مخصصة لسرعة التعامل مع سوء الأحوال الجوية، وزيادة مياه الأمطار، مع ضرورة توافر المعدات اللازمة للتدخل السريع والتعامل، بالإضافة إلى أهمية المراجعة الدورية لمصارف الأمطار، وبلاعات الصرف الصحى، للتأكد من تطهيرها، وجاهزيتها.

المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أكد متابعته المستمرة لمختلف الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الجهاز لاستقبال فصل الشتاء بالمدينة، مؤكداً تطهير وتسليك جميع خطوط الصرف الصحي، وبالوعات صرف الأمطار، فضلاً عن التأكد من سلامتها لضمان جاهزيتها، وكفاءتها التامة، وذلك باستخدام “المعدات والعمالة اليدوية “، فضلاً عن ضرورة الالتزام بضبط مناسيب أغطية المطابق والبالوعات، بمستوى الطريق مع الالتزام والمتابعة لتغيير التالف منها إذا لزم الأمر.

وشهد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اصطفاف المعدات والكوادر البشرية، وتنفيذ محاكاة تحرك سريع للتعامل مع الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء، والتأكد من مدى جاهزية المعدات والكوادر، والتي تشمل: (سيارات كسح – سيارات شفط – سيارات شفط بنافوري – سيارات مجهزة للسيول – سيارات طوارئ مزودة بطلمبات متنقلة – لوادر – حفارات)، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الإدارات المعنية، وغرفة العمليات على مدار الساعة، ومراجعة صيانة جميع المعدات المطلوبة.

وقال “النجار”، إن جميع الإدارات المعنية بالجهاز بدأت منذ وقت مبكر في الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور.

وأوضح أن أبرز محاور الخطة الموضوعة، هو تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فرق متخصصة، لمراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم توفير عدد من الطلمبات للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلاً عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه، للعمل من المناطق أو الأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.

وأضاف ” النجار”، أنه تم ضم 8 سيارات حديثة استعداداً لموسم الشتاء، وتنقسم هذه السيارات إلى: سيارة كباش تقوم بأعمال التطهير لغرف الصرف، و3 سيارات مدمج عبارة عن نافورى، و4 سيارة “شفاط”.

ونوه عن أن السيارات الجديدة تأتى فى إطار تدعيم الأسطول الموجود حالياً، لفرض مزيد من السيطرة، وسرعة عمل اللازم حال سقوط أمطار أو سيول فى فصل الشتاء، مؤكداً أن جميع إدارات الجهاز تعمل بالتوازى من أجل تقديم خدمات أفضل لسكان المدينة، ورفع جودة الحياة بها.

وطالب جهاز مدينة 6 أكتوبر، ساكني المدينة بعدم ركن السيارات أعلى فتحات تصريف الأمطار، والتي تم تمييزها بطلائها باللون الأحمر.

وأجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المرافق بالمدينة، والاستعداد لفصل الشتاء، حيث تم المرور على محطة رافع الأوسطي لمياه الشرب والري، والتي تبلغ سعتها التخزينية ما يقارب من ١٢٥ ألف متر مكعب ما بين مياه صالحة للشرب، ومياه لري المسطحات الخضراء.

وأشار رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن عدد الخزانات داخل محطة الأوسطي هي ٤ خزانات لمياه الشرب، تبلغ مساحة تخزينها أكثر من ٨٠ ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب، وكذا خزانين لمياه الري الخاصة بالمسطحات الخضراء، وتبلغ مساحة تخزينها أكثر من ٤٠ ألف متر مكعب، وتغذي المحطة مناطق الحي الحكومي، وفندق الماسة، ومسجد مصر، ومسجد الفتاح العليم، والحي السكني الخامس، وكذا يتم المناورة بها تحسباً لأي طارىء يحدث.

وعقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعاتٍ موسعة مع ممثلي الشركة المنفذة، وكذا الاستشاري الخاص بالمشروع، وطاقم التشغيل والصيانة القائم على المحطة، وشدد على الالتزام بالتواجد المكثف من طاقم التشغيل والصيانة، والتأهب لأى طوارئ قد تحدث في فصل الشتاء، كما دد على ضرورة التعامل بأقصى سرعة فى حالة سقوط أمطار غزيرة على المدينة.

ووجه المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بمواصلة الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار، للحفاظ على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وكذا التنسيق مع شركات الصيانة العامة بالمدينة، لتكثيف العمل لرفع كفاءة وتطوير المزروعات بالحديقة المركزية بوسط المدينة، والمسطحات الخضراء والجزر بمداخل المدينة، والطرق والمحاور الرئيسية، وأحياء المدينة.

وعقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، اجتماعاً مع مسئولي لجنة الأزمات والكوارث بالمدينة، ومديري الإدارات المعنية ( المرافق – الصيانة والتشغيل – الكهرباء)، لمتابعة استعدادات موسم الشتاء، مؤكداً صيانة وتطهير بلاعات المطر، والتأكد من جاهزية الشبكة للتعامل مع الأمطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء والتقلبات الجوية المحتملة.

ووجه رئيس الجهاز، بضرورة الإسراع في الانتهاء من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء، ومواجهة هطول الأمطار، مؤكداً ضرورة وضع خطط لتوزيع المعدات على جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة جميع أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه.

وشهد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، اصطفافا لجميع المعدات الموجودة بالجهاز، وشركات الصيانة، وتأكد من حالتها الفنية وأنها تعمل بشكل جيد تحسبا لأى ظرف طارئ خلال فصل الشتاء، مكلفاً مسئولي الإدارات المعنية، بمواصلة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء والتقلبات الجوية المحتملة، وكذا سرعة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وذلك في إطار رفع حالة التأهب والاستعداد التام لفصل الشتاء.