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وزير الإسكان يتابع إنشاءات منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

مشددا على ضرورة ضغط الجداول الزمنية وتكثيف أعداد العمالة والمعدات
ايمان ممدوح 6:14 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 6:14 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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تفقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منطقة الأبراج الشاطئية، وعدد من المشروعات السكنية المتنوعة، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل، ومعاينة الموقف التنفيذى على الأرض، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد الوزير على ضرورة ضغط الجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال بمختلف المشروعات، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل على مدار اليوم، للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.

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وأوضح وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ15 برجاً سكنياً بارتفاعات تصل إلى 44 دوراً، وجارٍ تشطيب الواجهات الخارجية، بجانب تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني لـ3 أبراج أخرى بارتفاعات تتراوح من 100 م : 170 م، كما أن منطقة الأبراج تحتوي على خدمات تجارية، وجارٍ إجراءات الطرح والترسية لـ5 أبراج أخرى بالمنطقة الشاطئية “أبراج مارينا العلمين”.

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وأشار الجزار، إلى أن منطقة الداون تاون، تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتوسط، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات (Tawin House) بالروف، كما يجرى تنفيذ كمبوند سكنى تجارى بالمنطقة الشاطئية، بمساحة ٧٠٠ فدان، وتعمل به ٥ شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية (عمارات – فيلات – شاليهات).

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وزير الإسكان عاصم الجزار متجولا في مدينة العلمين الجديدة
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بقلم ايمان ممدوح

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