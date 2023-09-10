وزير الإسكان يتابع إجراءات طرح محطة معالجة الصرف الصحي الغربية في الإسكندرية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الغربية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس خالد ضياء، والدكتور فرج سمحان، من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، نتائج الدراسة التى تم إعدادها بالتعاون بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حول المعايير التصميمية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة المحطة.

مشيداً بالجهد المبذول فى إعداد هذه الدراسة، والتعاون المثمر بين الجهات العاملة بقطاع المرافق، واتباع الأساليب العلمية الحديثة فى إعداد المعايير التصميمية لتنفيذ المشروعات.

ووجه وزير الإسكان، باعتبار هذه الدراسة منهجية يتم إتباعها عند الإعداد لتنفيذ المشروعات الكبرى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتزام الجهات العاملة فى تنفيذ مشروعات المرافق بها، كما وجه الوزير بالاهتمام بالدراسات التفصيلية والتحليلية الخاصة بالمعايير التصميمية لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي.

بما ينعكس بالإيجاب على حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المحطات، ويضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة فى عمليات المعالجة، بما يحقق معالجة مياه الصرف الصحي طبقاً للمواصفات العالمية، لإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، تماشياً مع توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بمحافظة الإسكندرية، يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 462 ألف م3/يوم : 630 ألف م3/يوم.

بالإضافة إلى رفع كفاءة المعالجة من الأولية إلى الثنائية، ومعالجة الحمأة الناتجة من المحطة باستخدام الهواضم الهوائية، لإنتاج غاز الميثان ليتم استخدامه فى توليد جزء كبير من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة، وتحسين الوضع البيئي، وإنتاج السماد العضوي.

وخلال الاجتماع، قدم مسئولو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، شرحاً عن الخطوات التفصيلية لإعداد الدراسة، ومنهجية العمل، والجهات البحثية والعلمية المشاركة فى إعداد الدراسة بالتعاون مع فريق العمل المشترك من جهات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، والمناهج الإحصائية المستخدمة لتحليل نتائج الدراسة، والتوصيات النهائية.