وزير الإسكان يتابع أعمال نقل المرافق لاستكمال نفق الطريق الأوسطى بـ«القاهرة الجديدة»

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال نقل المرافق بشارع التسعين الجنوبي لاستكمال أعمال نفق الطريق الأوسطى الرابط بين مثلث الأمل وطريق التسعين الجنوبي، كما تابع موقف الأعمال الجارية بمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحى بعدة مناطق، مطالبا بضرورة المتابعة الدورية لمشروعات المرافق والخدمات بالمدنية، بما يسهم فى تحسين الخدمات لسكان ورواد المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم تحويل مسارات بعض الخطوط لتعارضها مع الأعمال الصناعية بالطريق وتشمل المرافق (خط 100مم مياه معالجة – خط 900 مم مياه عذبة – خط 1500 مم انحدار مثلث الأمل )، وكذلك تركيب عدَّايات قطر 2.5 متر لتنفيذ خطوط بداخلها قطر 1800مم.

وأشار الغيطي في بيان للوزارة، إلى أنه قام بالمرور على مشروع أعمال تنفيذ استكمال خط المياه المغذى لمنطقتى المستقبل ومدينتي بقطر 1600مم بطول 7600 متر من محطة التنقية إلى موقع الربط على الخط القائم بقطر 1800مم.

كما قام رئيس جهاز القاهرة الجديدة بجولة بمنطقة الامتداد، حيث يتم تنفيذ خطوط انحدر بأقطار مختلفة ( 250 مم : 2500مم ) بإجمالى أطوال 40 كم طولى، والتي تقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمشروعات بيت الوطن إلى محطة الصرف الصحى رقم 4 لتقوم بنقل تصرفات الصرف الصحى بمنطقة بيت الوطن إلى محطة المعالجة الرئيسية المخصصة للمنطقة، وتعتبر محطة الصرف رقم 4 جزءا من تطوير منظومة الصرف بالمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد الغيطى، الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى رقم 11 وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12 ومنها لمحطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة، وذلك لحل مشكلة الصرف بمنطقة الأندلس.

واستكمل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحى بقطع أراضي بيت الوطن (امتداد النرجس) لنقل مياه الصرف الصحى بالمنطقة إلى محطة جنوب المستثمرين.

وكذا تفقد أعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (أنتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى تنفيذ المقاولون العرب، لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحى الواردة لها من التجمع الثالث، وتفادى المشكلات السابقة التي كانت تحدث بسبب كميات المياه الزائدة عن طاقة المحطة.