وزير الإسكان يتابع أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق بالقاهرة الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة تنفيذ بالوعات إضافية لاستيعاب مياه الأمطار فى المناطق المنخفضة على جانبى الطريق، لمنع تراكم المياه بالطرق.

ويشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.