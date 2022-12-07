وزير الإسكان يبحث مع محافظ بورسعيد موقف المشروعات المختلفة بمدينة «سلام مصر»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بالمحافظة (إسكان – مرافق مياه الشرب والصرف الصحى)، والمشروعات التنموية بمدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، وذلك فى إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظة، بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه وفى إطار متابعة موقف مشروعات المرافق بمحافظة بورسعيد، تم استعراض أحد المقترحات المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصناعى من خلال منظومة متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، فى تجميع ورفع ومعالجة مياه الصرف الصناعى، وسيتم استكمال التنسيق بين الشركة ووزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لها فى المحافظة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتها التابعة)، وهيئة التنمية الصناعية من أجل الوصول إلى استدامة المنظومة، بما فيها رفع كفاءة الأصول الحالية، كما وجه الوزير، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع الشركة، لدراسة منظومة الصرف الصناعى بالمدن الجديدة، ومنها على سبيل المثال، مدينة العاشر من رمضان.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تحسن منظومة الصرف الصحى بالمحافظة، نتيجة للمشروعات التى تم ويجرى تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة فى قطاع المرافق (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتها التابعة)، متوجها بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، على الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات لأهالى محافظة بورسعيد.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى مدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، حيث يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من وحدات الإسكان بالمدينة، وكذا المبانى الخدمية المختلفة، وهو ما سيسهم فى جذب السكان للمدينة.