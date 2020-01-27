وزير الإسكان يبحث مع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ عدة مشروعات

ناقش وزير الإسكان مع المحافظ الموقف التتفيذى لعدد من المشروعات القومية الجارى إنشاؤها فى نطاق المحافظة بالتعاون بين الوزارة والمحافظة

استقبل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الإسكان.

وناقش وزير الإسكان مع المحافظ الموقف التتفيذى لعدد من المشروعات القومية الجارى إنشاؤها فى نطاق المحافظة بالتعاون بين الوزارة والمحافظة.

وتناول اللقاء مشكلة الصرف بحي الضواحي والتي تعد من أكبر الأحياء كثافة سكانية بالمحافظة، ويعانى من مشكلات مزمنة فى الصرف الصحى فى الشبكات الداخلية، حيث تم إنشاء هذه الشبكات خلال الفترة من (1982 : 2000 ) حيث يجري العمل في انشاء محطة جديدة بطاقة 60 ألف يوميًا للقضاء على هذه المشكلة واستيعاب التوسعات العمرانية التي تمت بالمنطقة وينتظر افتتاحها قريبا.

كما تناول اللقاء آخر تطورات أعمال تطوير محطة Mk لمعالجة مياة الصرف الصحي الكائنة خلف خط الحراسات وعمل توسعات لها لتصل القدرة الإستيعابية إلي 315 ألف م3/يوم. ومحطة c9.

كما ناقش اللقاء عمل توسعات لمحطة معالجة أم خلف (طاقة تصميمية 10000 م3/يوم) لتصل لـ 35000 م3/يوم لإستيعاب الزيادة فى التصرفات الناتجة عن التوسعات العمرانية بجنوب بورسعيد.

كما تم بحث تغيير خطى طرد الأمل والعبور بطول 11كيلو مترا، وتوسعات محطة معالجة بورفؤاد، وتغيير الطلمبات بمحطة رفع الهيئة، وذلك فى إطار خطة التعاون بين الوزارة والمحافظة لتطوير ورفع كفاءة عدد من محطات الرفع ومعالجة المياه ببورسعيد.

وفى نفس السياق، استعرض الدكتور عاصم الجزار واللواء عادل الغضبان ، معدلات التنفيذ فى اعمال تغيير شبكات الصرف الصحى فى عدد من المناطق بأحياء الاخري ، لمواجهة مشكلات الصرف الصحى والحد منها.

وفي سياق آخر، طالب محافظ بورسعيد خلال اللقاء اصلاح منظومة التغذية الكهربائية بمحطة المياة العكرة بالجنوب.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة لا تدخر جهدا فى العمل على الارتقاء بالمشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات لأبناء المحافظة.