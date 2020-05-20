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وزير الإسكان يبحث مع مجموعة استثمارية مشروعات تحلية مياه البحر

الدولة ترحب بالتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المختلفة
شريف عمر 3:03 م, الأربعاء, 20 مايو 20 3:03 م, الأربعاء, 20 مايو 20

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التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، إحدى المجموعات الاستثمارية لبحث سبل التعاون والمشاركة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة ترحب بالتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المختلفة، ومنها مشروعات مياه الشرب وتحلية مياه البحر، والمشاركة فى عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تعمل جاهدة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، من أجل الإسراع بوتيرة التنمية، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة الاقتصاد، ولا سيما فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم حالياً وضع خطة لاحتياجات المناطق الساحلية من مياه الشرب المُحلاة، بحيث يتم وضع الخطة على عدة مستويات (قصيرة المدى- متوسطة المدى – طويلة المدى)، لتحديد حجم وأماكن المحطات المطلوب تنفيذها، والتكلفة التقديرية للتنفيذ.

فيما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عدداً من مشروعات تحلية مياه البحر، المطروحة للمشاركة مع المستثمرين والقطاع الخاص، موضحاً أنه سيتم عقد لقاءات مع المجموعة الاستثمارية لتبادل المعلومات الخاصة بتلك المشروعات.

كما استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات صرف صحي المناطق الريفية التي يتم التجهيز لتنفيذها حالياً بالتعاون مع جهات التعاون الدولي وشركاء التنمية.

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بقلم شريف عمر

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