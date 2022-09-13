وزير الإسكان يبحث توفير الطلمبات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلى إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال تصنيع الطلمبات، لمناقشة توفير الشركة للطلمبات اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، طبقا للمواصفات المطلوبة للمشروعات.

وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات القيادة السياسية، تؤكد على الاعتماد على المنتج المحلي، وتشجيع الصناعة الوطنية، والعمل على توطين أحدث التكنولوجيات التى تحتاج إليها الدولة المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، موضحاً أن وزارة الإسكان ترحب وتقدم كل أوجه التعاون للمستثمرين والمصنعين.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تشارك حالياً في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير الريف المصرى، حيث تتولى جهات قطاع المرافق (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى)، تنفيذ مشروعات المياه والصرف، بينما يتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذ المشروعات الخدمية، ومشروع سكن كريم.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم خلال الاجتماع مع مسئولى الشركة، مناقشة احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من الطلمبات، وغيرها من المهام الكهروميكانيكية، ومدى قدرة الشركة على توفيرها بالمواصفات المطلوبة، وتم الاتفاق على عقد لقاءات بين الشركة وجهات قطاع المرافق لمناقشة التفاصيل الفنية.