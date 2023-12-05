وزير الإسكان يبحث التعاون المشترك مع هيئة المناطق الاقتصادية والحرة العمانية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى ثانى أيام زيارته لسلطنة عمان، الدكتور على بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور الوفد المرافق لوزير الإسكان، ومسئولى الهيئة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية لديها فرص واعدة في الاستثمار بمختلف المجالات، خاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر، وشبكة الطرق القومية التى تم تنفيذها لتكون بمثابة شرايين للتنمية، وحلقة وصل بين العمران القائم، ومناطق التنمية المستهدفة.

خطة الدولة المصرية

وأوضح وزير الإسكان أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن غالب المدن الجديدة تضم مناطق صناعية متكاملة، تحتوى على جميع الصناعات المرتبطة بالأنشطة المناسبة للإقليم الذى تقع المدينة فى نطاقه.

استفادة المستثمرين

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، المنصة الخاصة بالهيئة، والتى توفر الخرائط الجغرافية المتكاملة، مما يتيح للمستثمرين الحصول على جميع المخططات للمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية، التى تشرف عليها الهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يقوم بزيارة لسلطنة عمان، ويرافقه، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.