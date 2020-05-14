وزير الإسكان يؤكد دعم المستثمرين والمطورين العقاريين بالمدن الجديدة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعهم التجاري الخدمي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وزير الإسكان يؤكد على تقديم كل الدعم للمستثمرين لدفع عجلة الاستثمار

وأكد وزير الإسكان على دعم الوزارة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، من أجل تنفيذ المشروعات التجارية والخدمية والاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، ودفع عجلة الاستثمار بها، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، بجانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

المشروع الخدمي يخدم سكان 8 محافظات

وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون، الموقف التنفيذى للمشروع التجارى الخدمي، الذي يقومون بتنفيذه فى مدينة العاشر من رمضان، وبالشراكة مع بعض المستثمرين الأجانب، وسيخدم سكان نحو ٨ محافظات، وسيوفر العديد من فرص العمل.