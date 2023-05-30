وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان تطوير وادي الدير في سانت كاترين

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومرافقوهما، دير سانت كاترين، حيث التقوا بمسئولي الدير لمتابعة أعمال تطوير وادي الدير، والتي تشمل ممشى وادي الدير، وتطوير المنطقة الأمنية، وساحة انتظار السيارات، وخدمات السائحين، ومبرك الجمال، وكذا حماية الدير من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة بما يتناسب مع روحانية المكان.

وتقدم مسئولو الدير بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تبنيه لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وكذا الشكر للحكومة ومحافظة جنوب سيناء، على هذا المشروع العظيم.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب، موضحاً أن هذا الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، هو موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث.

وواصل وزير الإسكان واللواء خالد فودة، ومرافقوهما، الجولة التفقدية بمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث تفقدوا تطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي، حيث تم إزالة الطريق الأسفلتي، وإنشاء ممشى سياحي ترفيهي بديلا عنه، وإنشاء طريق بديل له باستخدام الإنترلوك، وجار صب الخرسانة الملونة للممشى السياحي بطول حوالي 900 متر، من مركز الزوار حتى بداية المدينة التراثية، وجار تنفيذ أعمال الزراعة.

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، تطوير مركز البلدة التراثية، ويشمل تطوير وتوسعة مسجد الوادي المقدس، وتطوير المحال القائمة، وإنشاء بازارات جديدة، وإنشاء موقف للاتوبيسات السياحية، وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية تراثية للمشاة فقط تناسب طابع المدينة، وتم الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للبازارات الجديدة، وتم تطوير 4 محال قائمة، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات بالمسجد، وجار تنفيذ أعمال تنسيق الموقع ومواقف انتظار الأتوبيسات.

وتفقدوا المنتجع السياحي أعلى الهضبة، وهو أيضا أحد مكونات مشروع التجلى الأعظم، ويضم، مبنى الاستقبال على مساحة 1200 م2، و4 فيلات على مساحة 520 م2، – و14 شاليه (2 غرفة) على مساحة 2940 م2، و3 شاليهات (4 غرف) على مساحة 720 م2، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال تنسيق الموقع.

واختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومرافقوهما جولتهم التفقدية بمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والتى استمرت نحو 5 ساعات، بتفقد ساحة ومبنى السلام، وتتكون من ساحة خارجية، وساحة كبرى للاحتفالات الخارجية تسع 5 آلاف شخص، ومبنى عرض متحفي متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات تسع 500 شخص، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع.

كما تفقدوا النزل البيئى الجديد “الامتداد”، ويضم (192 غرفة فندقية بيئية (7 مبان) – مطعم لكل مبنى – خدمات – مبنى استقبال مركزي للنزل القائم والجديد – حديقة صحراوية بمحازاة سفح الجبل تربط النزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي – ممشى (درب موسى) يحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي)، وتم تفقد نموذج لتأثيث الوحدات.

الجزار يؤكد أهمية مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

وأوضح الوزير أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، يشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء النزل البيئي الجديد “الامتداد” – إنشاء الفندق الجبلي – تطوير النزل البيئي – إنشاء المجمع الإداري الجديد – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة – تطوير المنطقة السياحية – تطوير وادي الدير – مشروع درء أخطار السيول – إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين – تطوير منطقة إسكان المجتمع المحلي – تطوير مركز البلدة التراثية – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالإسباعية).

وأكد الجزار أهمية مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذى تتم متابعته بشكل مباشر من القيادة السياسية، حيث يهدف المشروع لتطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، وهو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى، موضحاً أن الجهاز المركزى للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير سيناء، يتولي تنفيذ أعمال التطوير، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر.