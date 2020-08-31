وزير الإسكان : وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في المدن الجديدة

كشف وزير الاسكان عن أنه سيتم تنفيذ برنامج إلكتروني لرصد المخالفات على أرض الواقع من المختصين.

قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه يجري حالياً تجهيز وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء بالفعل والتعامل معها على مستوى أجهزة المدن الجديدة.

وأضاف في بيان أن العمل سوف يتم على أرض الواقع في كل المدن الجديدة، وسوف تكون هذه الوحدة مسئولة عن تقديم تقارير مباشرة للوزير عن سير عملها.

وشدد على أن أنه في حالة رصد أي تقاعس من جهاز أي مدينة في إزالة مخالفات البناء ، سيتم معاقبة المسئول المختص.

قال ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، التي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي،

وانعقد الاجتماع بالإضافة إلى وزير الداخلية بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح مدير إدارة المساحة العسكرية.

وكشف وزير الاسكان عن أنه سيتم تنفيذ برنامج إلكتروني لرصد المخالفات على أرض الواقع من المختصين، وفي الوقت نفسه يتم تسجيل المخالفة في وحدة رصد المخالفات، وفي شرطة التعمير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أنه لن يكون هناك مد للتصالح في مخالفات البناء، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سوف يتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

وشدد على أنه لا تهاون مع أي حالة بناء على الأراضي الزراعية في هذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة أن التعدي يكون على أفضل الأراضي الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات لاستصلاح الأراضي الصحراوية.