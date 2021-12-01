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وزير الإسكان والغضبان يتابعان المشروعات الجاري تنفيذها ببورسعيد

بجانب مخططات تنمية مدينة "سلام" شرق بورسعيد
سارة لطفي 1:51 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 1:51 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومخططات تنمية مدينة سلام شرق بورسعيد، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، بتخطيط قطع أراض بمدينة “سلام” شرق بورسعيد، لخدمة المشروعات اللوجستية، والميناء، ومشروعات الاستزراع السمكى، وغيرها من المشروعات بالمحافظة.

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كما ناقش الوزير والمحافظ، عددا من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، وتنفذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى بورسعيد.

من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، ومسئولى الوزارة، على الجهود الواسعة التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة، ومشروعات البنية التحتية، لخدمة أهالى بورسعيد، والتى تم تنفيذها على أعلى مستوى، وأصحبت علامات مميزة بالمحافظة.

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بقلم سارة لطفي

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