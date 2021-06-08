وزير الإسكان: نفذنا 166 مشروع طرق داخلية بالمحافظات بتكلفة 5.405 مليار جنيه

استعرض عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب، وغيرها من المجالات، والتى تم تنفيذها خلال 7 سنين، في الفترة من 2014، حين تولى الرئيس السيسى، رئاسة الجمهورية.

مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى

وأكد الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات طرق قومية، بتكلفة 8 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 11 مشروع طرق رئيسية، بتكلفة 5.9 مليار جنيه.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 9 مشروعات طرق رئيسية، بتكلفة 14 مليار جنيه، ومنها مشروع محور الفردوس، الذى تم تشغيل المرحلة الأولى منه، وكذا محور الفريق كمال عامر (الزمر سابقا) الجاري تنفيذه.

مؤكدا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 166 مشروع طرق داخلية بالمحافظات، بتكلفة 5.405 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 46 مشروع طرق داخلية بالمحافظات، بتكلفة 2.341 مليار جنيه.

كما أكد الوزير، أن وزارة الإسكان شاركت سواءً بالتمويل أو التنفيذ بعدد من المشروعات القومية، مثل تطوير محور المحمودية بالإسكندرية، وتطوير محور الفريق عرابي، ومنطقة ميدان التحرير.

بالإضافة لمشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، ومشروع ممشي أهل مصر، وتطوير منطقة عين الصيرة، وغيرها من مشروعات تطوير القاهرة.

وأضاف، كما شاركت الوزارة، بالتخطيط وإعداد الدراسات اللازمة للوصول لأفضل الحلول للتنمية، بعدد من المشروعات الهامة، ومنها مشروع مخطط تنمية البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية لمصر “باب مصر”، ومخطط تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى.