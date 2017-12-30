وزير الإسكان: نفذنا 106 مشروعات مياه وصرف بقيمة 13 مليارا

بدور إبراهيم:استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم تنفيذ 106 مشروعات فى المحافظات الأربع ، بتكلفة 6 مليارات و563 مليون جنيه، بجانب 35 مشروعا فى المد

بدور إبراهيم:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم تنفيذ 106 مشروعات فى المحافظات الأربع ، بتكلفة 6 مليارات و563 مليون جنيه، بجانب 35 مشروعا فى المدن الجديدة، بتكلفة 6 مليارات و843 مليون جنيه ، كما تم متابعة خطة الجهاز خلال العام المالى الحالى الذى سينتهى فى يونيو المقبل.

وقال الوزير إنه تم تنفيذ 106 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والقرى بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، تخدم 11 مليون و77 ألف نسمة، وهى: 28 مشروع صرف صحى مدن، بتكلفة 3 مليارات و649 مليون، بطاقة استيعابية 331 ألف متر مكعب فى اليوم، لخدمة 6 ملايين و385 ألف نسمة، و53 مشروع صرف صحى قرى، بتكلفة مليار و634 مليون جنيه، بطاقة 125 ألف متر مكعب فى اليوم، لخدمة 666 ألف نسمة، و25 مشروع مياه شرب، بتكلفة مليار و280 مليون جنيه، بطاقة 566 ألف متر مكعب فى اليوم، لخدمة 4 ملايين و26 ألف نسمة، بجانب 35 مشروعا فى المدن الجديدة، منها 19 مشروعا للصرف الصحى، و16 لمياه الشرب، بتكلفة إجمالية 6 مليارات و843 مليون جنيه.

وحول أهم المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية، أوضحت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة المشرف على قطاع المرافق، أنه تم تنفيذ محطة تنقية مياه العاشر من رمضان ضمن منظومة المياه بالمدينة لخدمة مليون و200 ألف نسمة، ومحطة مياه القاهرة الجديدة، وتوسعات محطة مياه الفسطاط، وروافع الساحل الشمالى، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحى الجنوبية بـ 6 أكتوبر، وتوسعات محطة رفع عين شمس.

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إن إجمالى الخطة المنفذة للجهاز جاءت فى ( 2014 – 2015 )، بقيمة 4 مليارات و10 ملايين جنيه، وفى ( 2015 – 2016 ) بقيمة 4 مليارات و297 مليون جنيه، وفى ( 2016 – 2017) بقيمة 4 مليارات و 185 مليون جنيه، بنسب إنجاز 137 % ، و131 % ، و 110 % على التوالى، حيث تم تنفيذ مشروعات فى المحافظات بقيمة 2 مليار و770 مليون جنيه فى ( 2014 – 2015 ) و3 مليارات و111 مليون جنيه فى ( 2015 – 2016 )، و2 مليار و893 مليون جنيه فى ( 2016 – 2017)، وفى المدن الجديدة بقيمة مليار و240 مليون جنيه، للسنة الأولى ، ومليار و186 مليون جنيه للسنة الثانية، ومليار و292 مليون جنيه للسنة الثالثة.

وأعلن المهندس حسن الفار أنه بالنسبة لخطة العام المالى الحالى ( 2017 – 2018 )، فمخطط تنفيذ 43 مشروع صرف صحى، بتكلفة إجمالية 3.2 مليار جنيه ، لخدمة 3 ملايين نسمة ، منها 26 مشروع صرف صحى قرى بمحافظتى القليوبية والجيزة، و13 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة حوالى مليار جنيه ، لخدمة 7 ملايين نسمة، موضحا أن المشروعات الكبرى المخطط البدء فى تنفيذها خلال العام المالى هى : توسعات محطة معالجة صرف صحى أبو رواش بتكلفة تقديرية 6 مليارات جنيه، ومشروع الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف الرهاوى بتكلفة 45 مليون دينار كويتى، ومحطة مياه شرب مدينة نصر ( أبوعويقل ) بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، ومشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية بتكلفة حوالى 1.8 مليار جنيه، وتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب بتكلفة حوالى 700 مليون جنيه.