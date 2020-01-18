وزير الإسكان: نعمل على توفير سكن ملائم لكل مواطن.. ومليون عميل تقدم للإعلان الـ12

أنه مستهدف إنشاء 88 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم إنشاء ما يقرب من 30 ألف وحدة حتى الآن

أكد وزير الإسكان الدكتور والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن كل مواطن له حق على الدولة فى توفير سكن كريم، ولذا نعمل على توفير وحدات سكن اجتماعي ملائمة وتناسب المواطنين، لافتا إلى أن مليون عميل طلب الحصول على وحدة سكن اجتماعي ضمن الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي.

وأضاف خلال كلمته على هامش افتتاح المرحلة الاولى من المرحلة الثانية لمدينة بدر للإسكان الاجتماعي، أنه مستهدف إنشاء 88 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم إنشاء ماي قرب من 30 ألف وحدة حتى الآن.

مي عبدالحميد: اقتربنا من إنهاء تسليمات الإعلان الـ12

من جانبها، قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إننا اقتربنا من الانتهاء من الإعلان الثمان وتخصيص التعاقدات وتسليمها، إذ تم إنشاء 3528 وحدة سكنية تم التعاقد عليها ضمن الإعلان الثامن.

وافتتح وزير الإسكان ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، المرحلة الأولى من المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر بتكلفة بلغت 1,25 مليار جنيه، كما قاما بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية لمستحقيها.

وأكد المحافظ في كلمته أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تبنته الدولة منذ عام 2014 يعد مرحلة جديدة لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين إلى جانب التطوير والنهضة الشاملة وتحقيق التنمية المجتمعية في ضوء رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن المشروع يلبي احتياجات كافة المستويات والطبقات المختلفة طبقا للأسعار وحجم الدعم المقدم من الدولة لكل وحدة.

المرحلة الأولى لمدينة بدر تضم 147 عمارة للإسكان الاجتماعي

وأضاف المحافظ أن المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر تضم 147 عمارة تتكون من أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالى 3582 وحدة سكنية حيث تبلغ مساحة الوحدة 90 م2 شاملة كافة المرافق ، أما المرحلة الثانية من المشروع فتشمل عمارات استثمارية وخدمات اجتماعية تضم مسجد وحضانة ومكتب بريد ومركز طبي ومدرسة تعليم أساسي ومنطقة خدمات إدارية ، ومنطقتين للخدمات التجارية، بالإضافة إلى منطقة خدمات ترفيهية.

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أن التعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان أثمر عن العديد من المشروعات التي تستهدف توفير حياة كريمة وآمنة لطبقات الشعب المختلفة بالحصول على مسكن ملائم وجيد بأسعار مناسبة مثل المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي بحي السلام أول والتي ضمت 2472 وحدة سكنية بتكلفة قيمتها 175 مليون جنيه وقد تم تسكينها بالكامل.

وأضاف المحافظ أن التعاون مع وزارة الإسكان أثمر في الفترة من عام 2016 حتى عام 2020 عن إقامة مساكن بديلة للعشوائيات في الأسمرات 1 ، 2 ، 3 ، وأهالينا، والمحروسة 1 ، 2 ضمت 30867 وحدة سكنية بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه تم بالفعل تسكين 19506 وحدة منها.

شهد الحفل د . حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان، وم . عماد مندور رئيس جهاز مدينة بدر، د. مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.