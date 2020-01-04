وزير الإسكان : نصف مليون شخص يعملون في العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إن عدد العاملين في العاصمة الادارية الجديدة يصل لنصف مليون عامل موضحا أن الحي الحكومي فقط يعمل به 10 الاف عامل وهو مايدل على ارتفاع حجم الأعمال بتلك المنطقة. وأكد وزير الإسكان…

قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إن عدد العاملين في العاصمة الادارية الجديدة يصل لنصف مليون عامل موضحا أن الحي الحكومي فقط يعمل به 10 الاف عامل وهو مايدل على ارتفاع حجم الأعمال بتلك المنطقة.

وأكد وزير الإسكان في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن الحديقة المركزية في العاصمة الجديدة ستكون من الحدائق الأكبر في العالم سيتم افتتاحها في 30يونيو القادم بتكلفة 11 مليار جنيه على مساحة الف فدان مشيرا الى أن الحديقة ستكون متنفس لكل ساكني القاهرة .

وأوضح وزير الإسكان أن الحي الحكومي وصلت نسبة التنفيذ به 88% وسيصل الى الشكل النهائى له في مارس المقبل موضحا أن الوازرة مستعدة لتسليم المباني منتصف العام لنقل 50 ألف موظف .

وأكد أنه يتم بناء مجلس نواب جديد على مساحة ضخمة موضحا أنه يسع ألف نائب برلماني وأكثر من 3 الاف موظف.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويرافقه وزراء الكهرباء والثقافة والإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منطقة الأبراج بمركز المال والأعمال، في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، وصعد رئيس الوزراء حتى الدور الـ16 بالبرج الأيقوني.

وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم عرض الموقف الخاص بتنفيذ الأبراج عليه كل شهرين حتى نهاية 2020.

والعاصمة الإدارية الجديدة بحسب الإسكان من أجل تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي وإقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة إقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة.

و تم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية.

ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، فرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة