وزير الإسكان: نستهدف تحقيق التوازن في التوزيع السكاني بالمناطق

بدور إبراهيم :

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد بالإسكندرية، عرضا حول التنميـــة العمرانيــة في مصـــر “رؤيـــة 2030”.



وحول أهداف التنمية العمرانية لمصر 2030، قال الدكتور مصطفى مدبولى: هناك 3 أهداف رئيسية، أولها، زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، وتحقيق التوازن في التوزيع السكاني بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لضمان جذب الزيادة السكانية، وذلك من خلال برامج إسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران للحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، ومن هذه البرامج: برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من 230 ألف وحدة بقيمة 31 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 270 ألف وحدة بقيمة 42 مليار جنيه، وبرنامج الإسكان المتوسط “دار مصر”، حيث يجري الانتهاء من 58 ألف وحدة بـ11 مدينة، ويجري الإعداد لتنفيذ 100 ألف وحدة أخرى، وبرنامج الإسكان المتميز “سكن مصر”، حيث يجري تنفيذ 40 ألف وحدة بـ6 مدن جديدة، بمساحات 115 م2 للوحدة وبمستويات تشطيب متميزة.



وأضاف الوزير: يتضمن الهدف الأول أيضا، تنمية المدن الجديدة القائمة، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة لتحقيق المخطط القومي لمضاعفة المعمور، وتحقيق لهذا الهدف فى العاصمة الإدارية الجديدة، يجري تنفيذ 25 ألف وحدة بالحي السكني R3، وتنفيذ الإسكان والمرافق للمرحلة الأولى وفى امتداد مدينة الشيخ زايد، تم طرح مساحة 1500 فدان للشراكة مع القطاع الخاص، ويجري الإعداد لتنفيذ 8 آلاف وحدة بـ”دار مصر”، كما تم طرح 250 قطعة إسكان اجتماعي ومتميز وعمراني، ويجري تنفيذ المرافق للمرحلة الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه، بمدينة ناصر “غرب أسيوط”، وتم طرح 250 قطعة إسكان اجتماعي ومتميز وعمراني، ويجري تنفيذ المرافق للمرحلة الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه، بمدينة غرب قنا، كما تم الانتهاء من المرحلة العاجلة من مدينة توشكى الجديدة بمساحة 105 أفدنة (612 وحدة إسكان اجتماعي – 612 متوسط – مباني خدمات)، ويجري إعداد المخططات التفصيلية لمدينة الإسكندرية الجديدة.



وأشار الوزير إلى أن الهدف الثاني يتمثل في الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، ورفع مستوي جودة الحيز المعمور الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى العمل على معالجة قضايا العمران المتفاقمة والملحة، ويتضمن 3 محاور، الأول: تطوير المناطق غير الآمنة، حيث تم الانتهاء منذ عام 2014، من 20 ألف وحدة بقيمة 3 مليارات جنيه، ويجري تنفيذ 74 ألف وحدة بقيمة 14,5 مليار جنيه، ومن تلك المناطق (الأسمرات بالقاهرة – السماكين بسوهاج – عزبة الصفيح واليهودية بالسويس – القابوطي وهاجوج والإصلاح ببورسعيد – سوق الجمعة بالإسماعيلية)، ومن المقرر الانتهاء من هذه المناطق العام القادم، مثلما أكد لنا الرئيس: “ضميرنا مش هيسمح لنا نسيب أهالينا أكتر من كده”.

وتابع مدبولي: يتعلق الهدف الثالث من أهداف التنمية العمرانية لمصر 2030، بتعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميا ودوليا، والاستفادة من المواقع المتميزة للمدن على ساحل البحرين المتوسط والأحمر من خلال تحقيق تنمية متكاملة، وتوفير أساس اقتصادي متنوع، وجيل جديد من المدن الجديدة، والمراكز الحضرية الإقليمية والقومية، حيث يجري تنفيذ 1920 وحدة سكنية، بتكلفة 300 مليون جنيه، وتنفيذ الواجهة الشاطئية والبنية الأساسية، بقيمة 3 مليارات جنيه، بمدينة العلمين الجديدة، ويجري تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعي بجنوب شرق مدينة شرق بورسعيد الجديدة، ويجري تنفيذ المرافق بتكلفة 415 مليون جنيه، وتم البدء في تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالمدينة، كما يجري البدء في تنفيذ المرافق ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.