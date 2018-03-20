وزير الإسكان: مشروعات تنموية فى جنوب سيناء باستثمارات مليار جنيه

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير سيناء، يقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة بمحافظة جنوب سيناء، باستثمارات مليار جنيه، لخدمة أهالى المحافظة، موضحاً أن المشروعات التي يتم تنفيذها فى مجالات الطرق، والإسكان، والتنمية المتكاملة للتجمعات البدوية، والمبانى الخدمية، وتطوير المناطق العشوائية، وإنارة القرى والتجمعات البدوية، للمساهمة فى تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحسن مستوى المعيشة للأهالى، ويوفر احتياجاتهم من الغذاء.



وقال اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: فى مجال مشروعات الطرق، هناك 4 مشروعات ضمن خطة جهاز تعمير سيناء، بتكلفة 120 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثالثة لإنشاء ورصف الطرق الداخلية بمدينة دهب، بطول 16 كم، بتكلفة 45 مليون جنيه، وإزدواج مدخل مدينة طور سيناء من اتجاه كمين الوادى، وتأهيل بعض الطرق الداخلية بمدينة الطور، بتكلفة 30 مليون جنيه، ويجري حالياً تنفيذ طريق يربط بين تجمعى أبو غراقد ووادى مكتب بمركز أبورديس (المرحلة الأولى)، بطول 14 كم، بتكلفة 25 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 45 %، ويجرى التجهيز لطرح تنفيذ طريق يربط قرية الوادى بمزرعة شباب الطور النموذجية (مركز 30/6) بمركز الطور، بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه، بخلاف 4 مشروعات طرق أخرى، بتمويل من محافظة جنوب سيناء، بتكلفة 420 مليون جنيه، حيث أنهى الجهاز تنفيذ مشروع إنشاء ورصف الطرق الداخلية بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 14 مليون جنيه، ومشروع رصف طرق داخلية بمدينتى ابوزنيمة، وابورديس، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويجري تنفيذ مشروع إنشاء ورصف طرق داخلية بمدخل مدينة الطور، بتكلفة 14,5 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه أبريل 2018، ومشروع إنشاء حواجز خرسانية بطريق شرم الشيخ / دهب، بطول 12,25 كم، بتكلفة 5,8 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه يوليو 2018.



وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: فى مجال مشروعات الإسكان البدوى، يجري تنفيذ 180 منزلاً بدوياً، بتكلفة 40 مليون جنيه، منها 120 منزلاً بقرية الجبيل بمركز الطور شاملة الخدمات، و60 منزلاً بسانت كاترين بقرى (المروة، والحمام، والشيخ عواد، ووادى الغربة)، ويجري طرح تنفيذ 120 منزلاً بدوياً بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه.



وأوضح المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، أنه في مجال المشروعات الخدمية وتطوير العشوائيات، يجري تنفيذ مشروع معالجة مخاطر انهيار هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 100 مليون جنيه، وتشمل (معالجة تشققات الهضبة، وأعمال التدعيم للميول، وأعمال الصرف الصحى)، وبلغت نسبة التنفيذ 60 %، ويجرى التنسيق مع المختصين بشئون البيئة لاستخراج الموافقات على تنفيذ باقى القطاعات المخطط تنفيذها بالمشروع، ويجرى تنفيذ مشروعات تطوير المنطقة العشوائية بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 246 مليون جنيه، وتشمل (إنشاء 31 عمارة بإجمالى 496 وحدة سكنية شاملة المرافق، وتنفيذ البنية التحتية لترفيق 600 قطعة أرض وتشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والمرافق الخارجية للوحدات السكنية الجارى تنفيذها بالمنطقة)، كما يتم تنفيذ العديد من المبانى الخدمية بتمويل من محافظة جنوب سيناء وتشمل (3 مخابز آلية بمدينة طور سيناء، بتكلفة 11,7 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها أبريل 2018، وتطوير وتوسعة المجزر النصف آلى للماشية بمدينة طور سيناء بتكلفة 20 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه يونيو 2018، وإنشاء مستودع الدقيق الاستراتيجى بشرم الشيخ بتكلفة 6,7 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه سبتمبر 2018، والمرحلة الثانية من مضمار الهجن بشرم الشيخ بتكلفة 21,7 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه أكتوبر 2018) بجانب الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال وزراعة وتجميل طريق السلام من ميدان السلام حتى مطار شرم الشيخ، بتكلفة 8,7 مليون جنيه.

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وأشار رئيس جهاز تعمير سيناء إلى أنه فى مجال التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، تم الانتهاء من تنفيذ 12 تجمعاً تنموياً بمراكز المحافظة، بتكلفة حوالى 80 مليون جنيه على مساحة 460 فداناً، وتحتوى على زراعات مكشوفة خضراوات وفاكهة، ونخيل مثمر، وصوب زراعية، ومزارع سمكية، ومزارع أغنام، ومبانى خدمية، ومنافذ بيع، وتوصيل التيار الكهربى لها، وتدريب الأهالى على الزراعة والحرف اليدوية، ويجري حالياً تنفيذ مزرعة شباب الطور النموذجية على مساحة 100 فدان للاستزراع السمكى، وزراعة النخيل، وصوب زراعية، وزراعات مكشوفة، بتكلفة 95 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ عمارتين بهما 24 وحدة سكنية بمدينة طابا، بتكلفة 6,5 مليون جنيه، وفى مجال توصيل الكهرباء للقرى والتجمعات البدوية وإنارة الطرق، يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الكهرباء والإنارة، بتكلفة 138 مليون جنيه، وتشمل أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى لبعض التجمعات والقرى والطرق بالمحافظة، شاملة تجمعى خريزة وعواجة بشرم الشيخ، وتجمعات غرفة المطلة وقرى أم دريم وسرابيت الخادم والرملة بمركز أبو زنيمة، ومنطقة حمام موسى والجبيل بمركز الطور.

