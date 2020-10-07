وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل حتى 22 أكتوبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم مد فترة سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020، وذلك لحجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، والتى تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من المراطنين لحجز تلك الوحدات، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، مؤكدة أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى غلق باب الحجز يوم 22 أكتوبر 2020، من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – البحر الأحمر – بورسعيد – دمياط).

وأشارت إلى أنه سبق طرح وحدات سكنية فى 5 مدن بـ4 محافظات، وهي: مدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط، وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً من طرح الإعلان، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)،.

بالإضافة إلى سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5 ٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتى تبدأ بعد ٣ أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى ٢٠ عاماً بسعر عائد ٨ ٪ سنوياً متناقصة، وذلك وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم إتاحة نظامين إضافيين لسداد باقي ثمن الوحدة ومبلغ الصيانة المُقرر – بعد انتهاء مدة التنفيذ – بجانب النظام الموضح بكراسة الشروط، وهما: السداد النقدي، أو التقسيط المباشر مع الصندوق على عامين محملين بفائدة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.

وأضافت مى عبدالحميد، أن البديلين اللذين تم إتاحتهما جاءا استجابةً لطلبات العديد من المواطنين، إضافة للبديل السابق توضيحه بكراسة الشروط الذي يحدد استكمال باقي ثمن الوحدة ومبلغ الصيانة المُقرر بعد 3 سنوات من تاريخ غلق الإعلان (بعد انتهاء تنفيذ الوحدة السكنية) بنظام التمويل العقاري المُدعم، من خلال عدد من النقاط، وهى، أولاً: التمويل العقاري لباقي ثمن الوحدة ومبلغ الصيانة المُقرر، وذلك في حالة سماح سن ومستوى دخل المواطن بذلك.

وثانياً: السداد النقدي لمبلغ الصيانة المُقرر، وباقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري فى حالة سماح سن ومستوى دخل المواطن بذلك، وثالثاً: السداد النقدي لمبلغ الصيانة المُقرر فضلاً عن جزء من باقي ثمن الوحدة، وبنظام التمويل العقاري باقي ثمن الوحدة فى حدود ما يسمح به سن ومستوى دخل المواطن ووفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلس إدارته في ديسمبر 2019 وتعديلاتها، وكذلك السياسة الائتمانية لجهة التمويل العقاري.

وبالنسبة للبديلين الجديدين، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنهما كما يلي: أولاً: السداد النقدي لباقي مبلغ الوحدة السكنية بعد سداد مبلغ مقدم جدية الحجز البالغ 50 ألف جنيه بأحد مكاتب البريد المميكن إضافة إلى الدفعات ربع السنوية وفقاً لما هو مذكور بكراسة الشروط، على أن يقوم صاحب هذا الاختيار بسداد مبلغ الصيانة أيضاً نقداً مع باقي ثمن الوحدة.

وثانياً: سداد مبلغ الصيانة المُقرر نقداً وباقي ثمن الوحدة يتم سداده بالتقسيط المباشر مع الصندوق لمدة عامين من خلال سداد أقساط ربع سنوية متساوية محملة بالفائدة التى يتم حسابها وفقاً لسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي المصري – وقت بداية التقسيط -، وفى حالة التأخر عن سداد أى قسط عن التاريخ المُقرر لسداده يتم تحميل غرامة تأخير تُحسب على أساس نسبة 1,5 % من قيمة القسط المُتأخر عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر حتى تاريخ سداد هذا القسط.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه يُمكن الاستفادة من تلك البدائل المُتاحة سواء في حالة رغبة العميل ذلك عند التعاقد على الوحدة السكنية لدى جهة التمويل، أو في حالة تعذر منح التمويل العقاري لعدم انطباق شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري المُدعم لمتوسطي الدخل الصادره بقرار مجلس إدارته فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها على أحد المواطنين الحاجزين أو تم رفضه نتيجة للاستعلام الميداني.

وأشارت إلى أنه فى حالة رغبة المواطن في أى استفسار أو سؤال يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.