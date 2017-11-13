وزير الإسكان: ليس لدينا رفاهية التوسع الرأسى

هاجر عمران قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن السوق المحلية ليست لديها رفاهية الاعتماد على التوسع الرأسى فى الإنشاءات العقارية، مشيرا إلى أن مصر بها مساحات شاسعة تحتاج إلى عمران، بالإضافة إلى أن التوسع الرأسى سيخلق مشكلة للتكدس ونقص المرافق. جاء ذلك ردا على مطلب لأيمن إس

هاجر عمران

قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن السوق المحلية ليست لديها رفاهية الاعتماد على التوسع الرأسى فى الإنشاءات العقارية، مشيرا إلى أن مصر بها مساحات شاسعة تحتاج إلى عمران، بالإضافة إلى أن التوسع الرأسى سيخلق مشكلة للتكدس ونقص المرافق.

جاء ذلك ردا على مطلب لأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو بشأن أهمية السماح بالتوسع الرأسى تماشيا مع الاتجاه السائد فى العالم بسبب ارتفاع تكاليف الأراضى خلال الجلسة الأولى باليوم الثانى لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى تحت عنوان: “العمران وأهميته فى التنمية” منذ قليل، وأن الوزارة تعمل لأول مرة بناء على تخطيط مسبق ودقيق ويتمثل فى وثيقة المخطط القومى للتنمية العمرانية فى مصر.

وأضاف الوزير أن الوثيقة وضعت رؤية لـ 40 سنة قادمة للتنمية المتكاملة وليس للعقارات فقط وتضمنت كل المشروعات القومية مثل المثلث الذهبى، لافتا إلى أن الدولة تعمل بناء على وثيقة وقال: مصر ليس ليست لديها بديل إلا التوسع الأفقى وليس لدينا رفاهية للاعتماد على التوسع الرأسى.