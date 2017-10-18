وزير الإسكان: طرح 43 ألف قطعة أرض بالمرحلة التكميلية

بدور إبراهيم:



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 43012 قطعة أرض سكنية (إسكان اجتماعي – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزاً) كمرحلة تكميلية، وذلك للحاجزين بالمرحلة الأولى والتى تم خلالها طرح 24024 قطعة أرض سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 209 و1500م2، فى الفترة من 6/8/2017 وحتى 29/8/2017، ولم يوفقوا فى الحصول على قطعة الأرض عن طريق القرعة العلنية التى سيبدأ إجراؤها الأحد المقبل، ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز.



وقال مدبولي إن طرح هذا العدد الكبير من الأراضي في المرحلة التكميلية، يأتي للإقبال الشديد من المتقدمين للحجز على الـ24024 قطعة أرض التي تم طرحها بالمرحلة الأولى، مؤكداً أن الوزارة تحارب المتاجرة بالأراضى بوفرة الأراضى المطروحة، وخطة الطرح مستمرة، لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، فى مختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى، وللإسراع بتنمية المدن الجديدة، وتوفير فرص عمل من هذه المشروعات التى تتم بالأراضى.



وحول تفاصيل قطع أراضى الإسكان الاجتماعى المطروحة بالمرحلة التكميلية، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: سيتم طرح 24333 قطعة أرض، موزعة كالتالى: 2291 قطعة بمدينة بدر، و3457 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و10 آلاف قطعة بمدينة السادات، و3208 قطع بمدينة برج العرب الجديدة، و2030 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و916 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و2347 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و84 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.



وبشأن قطع أراضى الإسكان المتميز، أضاف أنه سيتم طرح 16248 قطعة أرض، وفقاً لما يلى: 7 آلاف قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و1264 قطعة بمدينة بدر، و4029 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و550 قطعة بمدينة السادات، و2731 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و629 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و45 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.



وبخصوص قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، أشار المهندس طارق السباعى إلى أنه سيتم طرح 2431 قطعة أرض، كالتالى: 1637 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و55 قطعة بمدينة الشيخ زايد، و32 قطعة بمدينة الشروق، و464 قطعة بمدينة العبور، و200 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و18 قطعة بمدينة 15 مايو، و25 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة.