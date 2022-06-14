وزير الإسكان : طرح أراضٍ سكنية متنوعة فى 10 مدن جديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بين ( إسكان متوسط ” محور الأراضي” – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزاً ) بعدد 3٦٧٧ قطعة أرض بـ 10 مدن جديدة.

وأضاف بأن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com.

لافتاً إلى أن شـروط الـطـرح وأسلوب الحجز والمـواقـع والمـساحات والأسعـار وأسلـوب الـسـداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـي اعـتـبـاراً من يوم الأحـد المقبل الموافق 19/6/2022.

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط ” محور الأراضي ” بعدد 1760 قطعة بمدن المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – أسيوط الجديدة – بنى سويف الجديدة .

وقال أنه تم طرح قطع أراضـي الإسكان المتميز بعدد 1740 قطعة أرض بمدن المنيا الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة ” غرب أسيوط ” – طيبة الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بعدد ۱۷۷ قطعة بمدن أسـوان الجديدة – سـوهـاج الجـديـدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة.