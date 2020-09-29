عقـــارات

وزير الإسكان: طرحنا 17 ألف قطعة أرض و7 آلاف شقة للمصريين بالخارج

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع بتنفيذ أعمال المرافق لتسليم ما تبقى من قطع أراضٍ للحاجزين
شريف عمر 12:31 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 12:31 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف توصيل المرافق وتسليم قطع الأراضى بمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين العاملين بالخارج، للمواطنين المُخصصة لهم.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت حتى الآن 7 مراحل بمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين العاملين بالخارج، تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية.

اقرأ أيضا  وزيرا الإسكان والآثار يتابعان موقف المشروعات المشتركة بالقاهرة التاريخية

وتابع وزير الإسكان : مشروع بيت الوطن شكل طرح عدد من الأراضى الخدمية، وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة، وذلك من أجل تلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج فى تملك الأراضى وبناء مساكنهم الخاصة بهم، وربطهم بوطنهم الأم.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع بتنفيذ أعمال المرافق لتسليم ما تبقى من قطع أراضٍ للحاجزين.

اقرأ أيضا  «500 إلى 2000 جنيها شاملة رسوم المساحة».. مسؤول : تعديلات التسجيل بالشهر العقاري حماية للمواطنين

وكلف وزير الإسكان أجهزة المدن الجديدة، بضرورة متابعة مدى التزام المواطنين المُخصص لهم تلك الأراضى بتنفيذ مساكنهم طبقاً للمدد المتاحة للتنفيذ، والتى تحددها اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشروط حجز المشروع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

وزير الإسكان : توصيل أعمال المرافق لـ 95 قطعة أرض في مشروع بيت الوطن بالعبور

شريف عمر 1:32 م, الأثنين, 27 أبريل 20

الإسكان: الأحد بعد المقبل.. بدء تسليم أراضي «بيت الوطن» و«الأكثر تميزاً» بدمياط الجديدة

المال - خاص 3:15 م, الأثنين, 4 نوفمبر 19

طرح أراضي بيت الوطن في 6 مدن الشهر القادم

محمود زكي 8:51 ص, الأحد, 3 نوفمبر 19

«دريم تون» العقارية تكشف تفاصيل مشروعاتها في «بيت الوطن»

شرين طه 11:43 م, الأثنين, 29 يوليو 19

الإسكان: تيسيرات في السداد على أراضى ووحدات مشروع «بيت الوطن»

بدور إبراهيم 2:26 م, الثلاثاء, 2 يوليو 19

«جدير العقارية» تستهدف بيع المرحلة الثانية من «سوارا» بالصيف

زكية هداية مصطفى 5:30 م, الأحد, 23 يونيو 19