وزير الإسكان: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بأكتوبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة 6 أكتوبر نظم حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والمخالفات بمنطقة الحصري والحي السادس والفاصل السكني الصناعي، في خطوة لإعادة الانضباط والقضاء علي المخالفات بالمدينة.

وقدم الوزير الشكر للواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، واللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، على دعمهما لمسئولى الجهاز، وشرطة التعمير، فى جهودهم لإعادة الانضباط فى هذه المناطق، بل إن مشاركة مدير الأمن فى أعمال إزالة الإشغالات والمخالفات بالحى السادس بالمدينة كانت بمثابة رسالة واضحة، بأنه لن يتم السماح لهذه الظواهر العشوائية بالتسرب إلى المدن الجديدة، وسنتعامل بحسم معها.

وأكد المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز بالاشتراك مع قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة وشرطة التعمير، قام بحملة مكبرة علي مدار يومين، بدأت الأربعاء بمنطقة الحصري، وتمت فيها إزالة جميع الإشغالات والتحفظ علي الأعمال المخالفة، وانتهت بشارع مساكن أبو الوفا بجنوب الأحياء، واليوم التالي تمت إزالة التعديات علي أراضي الفاصل السكني الصناعي لما يقرب من ١٠٠ فدان، وحتي مدخل السوق القديم، مع استكمال الحملة أعمالها لإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة بالحي السادس بشارع السوق القديم، ومدخل المستقبل بما يقرب من ١٠٠ قرار ازالة، وغلق وتشميع.

وأكد أن الحملة لقيت ترحيبا شديدا من السكان وأهالي المناطق، لتضررهم البالغ من العشوائيات والمخالفات.