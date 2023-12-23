وزير الإسكان: حملات لإزالة التعديات والمخالفات بدمياط الجديدة والعبور والسادات والعاشر من رمضان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة مدن: دمياط الجديدة، والعبور، والسادات، والعاشر من رمضان، شنت حملات متنوعة لإزالة التعديات ومخالفات البناء والإشغالات، بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ومنع الظواهر العشوائية بجميع صورها.

وفي هذا الإطار، قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة، لضبط وصلات المياه الخلسة بالحى الخامس بالمجاورة 28، والمستثمر الصغير، وأسفرت الحملة عن فصل 22 وصلة مياه غير قانونية ” خلسة “، والتحفظ على معدات، وإيداعها مخازن الجهاز.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تحرير محاضر فورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإعادة احتساب معدلات الاستهلاك طبقاً للوائح والإجراءات المنظمة فى هذا الشأن.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة، بالتنسيق بين الجهاز وشرطة التعمير، وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال التجارية بالحى الثانى، ومنطقة مركز الحى الثانى، والموقف الشرقى، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافتيريات، والمحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذا إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، حيث تم تحرير 25 محضر مخالفة إشغال، والتحفظ على عددٍ كبير من المضبوطات وإيداعها بمخازن الجهاز.

وقال، إن الحملة تمت بحضور المهندس عاصم اللبان، المشرف على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والرائد أحمد خطاب، رئيس قسم شرطة التعمير، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مواصلة الحملات لإزالة لمخالفات والإشغالات اليومية بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث أسفرت الحملات عن إيقاف أعمال بناء مخالف بقطعة رقم ٣٧ بالحى ١٢، كما تم إزالة عدد من بعض شكاوى المواطنين، وتم رفع إشغالات بمنطقة c1، وإشغالات أمام المحال بالمجاورات ١٣ و١٤ بالحى الثانى، وإشغالات أمام المحال المخالفة بالمجاورة ٨ بالحى الأول، والمجاورة ٢٥ بالحى ٣، والإشغالات والتعديات من منطقة الأردنية، ورفع الإشغالات بمنطقة صيدناوى، وإشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية بالمدينة.

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات الموجودة بالأحياء السكنية بالمدينة، وعلى الطرق الرئيسية وبالأسواق التجارية.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات الموجودة أمام الأكشاك المنتشرة بأحياء المدينة، التى تسىء للمظهر العام والشكل الحضارى للمدينة، والإشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسية بجوار العمارات السكنية من الباعة الجائلين، والإشغالات المقامة أمام سوق الخضراوات.

كما أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المستغلة من المحال بالمول التجارى بالمنطقة السكنية التاسعة، ومحلين متعدي عليهما بسوق المنطقة الثامنة، وأصبحت خالية من أى تعديات، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهما.

ووجه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بشن حملات يومية مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين للحفاظ على الواجهة الحضارية، حيث تم شن حملة مكبرة ليلية للمرور بأحياء المدينة، استهدفت (الحي الترفيهي، الحي التاسع، الحي الأول، حي الشباب، الحي الثامن).

وشدد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، على مواصلة حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات، والتعامل الفورى حيال أى تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية، وأنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات، والتصدى بكل حزم لاسترداد حقوق الدولة وللحفاظ على المرافق العامة.