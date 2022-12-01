وزير الإسكان: حجم الانفاق الاستثماري في المدن الجديدة بلغ 333 مليار جنيه خلال 7 سنوات

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عملية تطور المجتمعات العمرانية الجديدة خـلال السنوات الـ7 الماضية، مشيرا إلى أن عدد المدن الجديدة قبل عام 2014، 22 مدينـــة جديـــدة فقط، ومعدل النمو السكانى بها 160 ألف نسمة سنويا، ومساحة الزيادة المُضافة للعمران 700 ألف فدان (18 ألف فدان سنوياً)، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 62 مليار جنيه “2 مليار سنوياً”.

وأضاف الوزير على هامش افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، أنه فى الفترة من 2014 : 2022، بلغ عدد المدن الجديدة 30 مدينـــة جديـــدة، بخلاف 9 مدن تحت التخطيـط، ومعدل النمو السكانى بها 500 ألف نسمة سنوياً، ومساحة الزيادة المُضافة للعمران 1.5 مليون فدان (166 ألف فدان سنوياً)، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 333 مليار جنيه “42 مليار سنويا”.