وزير الإسكان: جار تنفيذ 806 عمارات بمبادرة «سكن لكل المصريين» في العبور الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 806 عمارات بمبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين» بمدينة العبور الجديدة، بالإضافة إلى 96 عمارة بإسكان بديل المناطق العشوائية، مشيرا إلى تقدم نسب التنفيذ، وهناك متابعة مستمرة من مسئولي الوزارة.

وفي ذات السياق، قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، في إطار متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

واستهل مسئولو الإسكان، الزيارة بمراجعة خُطة العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة ومطابقتها مع الجداول الزمنية المقررة، بهدف دفع العمل بالمشروعات، وتذليل أي معوقات.

ثم قام مسئولو الوزارة، بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، ومنها: مشروع الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل “إسكان اجتماعي” بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والذي يتضمن تنفيذ 806 عمارات بمساحة 90م2 للوحدة السكنية، حيث بلغ متوسط نسبة التنفيذ بهذا المشروع إلى 85%.

كما تم المرور على مشروع إسكان بديل المناطق العشوائية “غير الآمنة” الجاري تنفيذه بالمدينة، والذي يضم ٩٦ عمارة بمتوسط نسبة تنفيذ 55%، بجانب المرور على بعض الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، ضرورة الالتزام بالمعايير والجودة والعمل على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في المواعيد المحددة، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة.

كما تفقد مسئولو الإسكان، مشروع خزان تكديس المياه سعة 10000م3، والذي سيمكن المدينة من التوسع شرقاً ويمد أحياء المدينة المستقبلية والحالية بالمياه بضغط ثابت، مشيدين بسرعة تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز.

وشدد مسئولو الوزارة خلال الجولة، على الالتزام بالجودة والكفاءة في التنفيذ ومراعاة معايير الصحة والسلامة للعاملين بالمشروعات والالتزام أيضاً بالبرامج الزمنية للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة العبور الجديدة.