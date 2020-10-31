وزير الإسكان : جار تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات

نسبة الإنجاز بلغت ٥٨% والمشروع يحتوى على عدد 8 موزعات كهرباء، و عدد 92 غرفة محولات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بمساحة ١٥٠٠ فدان ( ٤كم * ١.٥كم )، فى مدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت ٥٨%، وأن المشروع يحتوي على عدد 8 موزعات كهرباء، و عدد 92 غرفة محولات.

وأضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه جارٍ إدخال الموزعات والمحولات ولوحات المنخفض والربط الحلقي بين شبكة الكهرباء للمنطقة، ويخدم هذا المشروع عدد 1076 قطعة فى مختلف الأنشطة الصناعية .

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ، أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم وجار تنفيذه من أعمال، للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ، وكذا الانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لحماية العاملين فى مواقع العمل.