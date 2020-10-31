عقـــارات

وزير الإسكان : جار تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات

نسبة الإنجاز بلغت ٥٨% والمشروع يحتوى على عدد 8 موزعات كهرباء، و عدد 92 غرفة محولات
شريف عمر 5:34 م, السبت, 31 أكتوبر 20 5:34 م, السبت, 31 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بمساحة ١٥٠٠ فدان ( ٤كم * ١.٥كم )، فى مدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت ٥٨%، وأن المشروع يحتوي على عدد 8 موزعات كهرباء، و عدد 92 غرفة محولات.

اقرأ أيضا  محافظة دمياط: إحلال وتجديد 25 مدرسة على مستوى المحافظة

وأضاف المهندس علاء منيع،  رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه جارٍ إدخال الموزعات والمحولات ولوحات المنخفض والربط الحلقي بين شبكة الكهرباء للمنطقة، ويخدم هذا المشروع عدد 1076 قطعة فى مختلف الأنشطة الصناعية .

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ، أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم وجار تنفيذه من أعمال، للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ، وكذا الانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لحماية العاملين فى مواقع العمل.

اقرأ أيضا  «الإسكندرية للأعمال الهندسية» تعلن إبرام تحالف مع استيرنلج وويلسون الهندية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

مساعد نائب «المجتمعات العمرانية» يتفقد إنشاءات «مثلث ماسبيرو»

شريف عمر 2:53 م, السبت, 31 أكتوبر 20

السيسي: تم تدمير 75 كنيسة نتيجة أحداث 2011 ورممتها الدولة.. وهذا لا يليق (فيديو)

المال - خاص 11:50 ص, السبت, 31 أكتوبر 20

شراكة مصرية أمريكية لإنشاء أكبر مشروع سكني بالساحل الشمالي

شرين طه 12:17 ص, السبت, 31 أكتوبر 20

مسئولو «الإسكان» يتفقدون وحدات «الاجتماعي» بمدينة بدر

شريف عمر 9:08 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

وزير الإسكان يستعرض بدائل تطوير عدد من المناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة

شريف عمر 8:22 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

محافظة دمياط: إحلال وتجديد 25 مدرسة على مستوى المحافظة

محمد مجدي 12:09 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20