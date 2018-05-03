وزير الإسكان: جار العمل فى تطوير آخر منطقتين غير آمنتين بدمياط

صديق: إنشاء 200 وحدة سكنية بتكلفة 35 مليون جنيه..وصرف قيمة الإيجارات للأهالى لحين العودة لوحداتهم الجديدة

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى العمل حالياً فى خطوات إزالة منطقتى شمال وجنوب الصيادين، بمدينة رأس البر، بدمياط، لتنفيذ أعمال تطوير آخر منطقتين غير آمنتين بالمحافظة، موضحاً أنه بالانتهاء من تطويرهما، ستصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات غير الآمنة.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن المنطقتين بهما حوالى 194 وحدة سكنية على مساحة إجمالية 8 أفدنة من أراضى أملاك الدولة، مضيفاً أن مشروع التطوير يتضمن إنشاء 10 عمارات سكنية، توفر 200 وحدة سكنية، بتكلفة اجمالية 35 مليون جنيه.

وأشار صديق إلى أنه تم التواصل مع الأهالى، وصرف قيمة إيجارات (800 جنيه) لمدة سنة مقدماً، مع الأخذ فى الاعتبار أنهم سيعودون إلى المنطقة بعد تطويرها، للسكن فى وحداتهم الجديدة.