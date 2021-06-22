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وزير الإسكان: جارٍ تشطيب 6720 وحدة بمشروع JANNA في مدينة 6 أكتوبر

المشروع يقع على مساحة ١٥٥ فداناً بمنطقة التوسعات الشمالية على بعد دقائق من كوبرى العبور
أحمد صبحي 2:03 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 2:03 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تشطيب ٦٧٢٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2، بإجمالي (٢٨٠ عمارة)، بمشروع JANNA بمدينة ٦ أكتوبر.

مشيراً إلى أن المشروع يتم تنفيذه في إطار إستراتيجية الوزارة لتوفير وحدات سكنية لشرائح الدخل المختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال بالمشروع نهاية العام الجاري.

وفي إطار المتابعة الدورية، تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، سير العمل بمشروع JANNA ، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع، حيث يجرى تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء بالموقع والتشطيبات بعددٍ من العمارات وعدد من الخدمات، بجانب أعمال تنسيق الموقع.

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وأوضح المهندس عادل النجار، أن المشروع يقع على مساحة ١٥٥ فداناً بمنطقة التوسعات الشمالية على بعد دقائق من كوبرى العبور، وبالقرب من طريق جمال عبدالناصر، والطريق الشمالى للمدينة. ‏

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الموقع ثرى بالمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع، والتى تشمل حمامات سباحة ومناطق ألعاب أطفال، بالإضافة إلى برجولات ومقاعد GRC، وأعمده ديكورية، كما أن الكمباوند محاط بسور وبوابات إليكترونية، وكاميرات مراقبة على المداخل والمخارج، بجانب شركة أمن وحراسة، وشركة نظافة.

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وخلال الجولة، شدد المهندس عادل النجار، على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

كان جهاز مدينة 6 أكتوبر، قد أعلن الأسبوع الماضي مواعيد تسليم الوحدات السكنية الخاصر بمشروع جنة للإسكان الفاخر، حيث يبدأ التسليم وبحسب الجهاز من تاريخ 20-6-2021 حتى تاريخ 29-7-2021.

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وأوضح جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن آخر موعد لسداد دفعة الاستلام دون توقيع غرامة تأخير على الوحدات هو 29-7-2021.

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بقلم أحمد صبحي

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