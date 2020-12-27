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وزير الإسكان : توفير مياه وكهرباء لعدد 1500 قرية ضمن حياة كريمة (فيديو)

المرحلة الثانية تشمل 50 مركزا في 20 محافظة، وهي أكثر القرى فقرا وبنسبة 60٪ في الصعيد
محمد مجدي 9:09 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 9:09 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه يتم إعادة بناء الوجه الحضاري لمصر بشكل كامل، حيث المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة شملت 400 قرية، والمرحلة الثانية تشمل 50 مركزا في 20 محافظة، وهي أكثر القرى فقرا وبنسبة 60٪ في الصعيد.

وقال الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن المرحلة الثانية تشمل 1500 قرية للمرحلة الأولى، ومدة تنفيذها عام واحد، وسيتم توصيل مياه وكهرباء وصرف صحي لتلك القرى، ومدة تنفيذ المرحلة الثانية ككل تصل إلى 3 سنوات.

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وأضاف الجزار، أن كل سنة ستشمل 1500 قرية بتكلفة مالية تصل إلى 50 مليار جنيه، وتشمل 18 مليون مواطن، والمستهدف النهوض بمعيشة المواطنين، وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والاهتمام بشكل كبير بالاتصال بين المراكز والقرى والمدن.

وأوضح الجزار ، أنه سيتم توطين صناعات حرفية لتوفير فرص عمل والاهتمام بالتصنيع الزراعي، لافتا إلى أنه سيتم عمل ذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وكشف الجزار، أنه سيتم بدء العمل في مركز ابو قرقاص في المنيا، وساحل سليم في أسيوط يوم الجمعة القادمة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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