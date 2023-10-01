وزير الإسكان: توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إنه تم تغيير سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، إلى إعادة الاستخدام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه.

وأوضح وزير الإسكان أن أعداد محطات التحلية ارتفعت من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم.

تحلية مياه البحر

وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتي عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050 لإنتاج 9 ملايين م3 يوميا، مقسمة على 6 خطط خمسية.

وأشار وزير الإسكان إلى تحـدي ضعـف خدمات الإمداد بميــاه الشرب والصرف الصحي، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97% عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7 % عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم.

وتم تنفيذ 554 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة.

توصيل المياه للقرى

بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50% عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67% عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم.

وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12 % عام 2014، إلى 43 % عام 2023.

حياة كريمة

بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث سترتفع نسبة التغطية بالمناطق الريفية إلى 60% بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة.