وزير الإسكان: تنفيذ 66 مبنى خدميا بالنوبارية الجديدة

بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ 66 مبنى خدمياً بمدينة النوبارية الجديدة، (44 بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – 22 بمعرفة القطاع الخاص) بأنشطة متعددة: تعليمية – اجتماعية – صحية – ترفيهية، وغيرها.



وأوضح وزير الإسكان أن هناك 115 مصنعاً منتجاً بالمدينة، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الانتاج السنوي مليار جنيه، وتتيح 5 آلاف فرصة عمل، ومن المستهدف توفير 11 ألف فرصة عمل أخرى، مضيفاً أن هناك 142 قطعة أرض للمنتجعات الزراعية، بمتوسط مساحة 5 أفدنة للقطعة، ويبلغ إجمالى المساحة الصافية 710 أفدنة، وتوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل سنويا.



وقال المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة: في قطاع الخدمات التعليمية، يوجد 4 مدارس تعليم أساسى، و5 مدارس تعليم ثانوى (عام بنين – عام بنات – تجارى – صناعى – زراعى)، ومدرسة لغات خاصة، ومدرسة تجريبية، ومعهدين دينيين، كما تم تسليم مباني كليتي الحاسب الآلى، والتربية النوعية إلى جامعة الإسكندرية لتشغيلهما، وتم تشغيل كليتي (تجارة – حقوق) بنظام التعليم المفتوح، ويجري تشغيل كلية التربية النوعية التابعة لجامعة دمنهور.



وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة: في قطاع الخدمات الاجتماعية، يوجد 6 دور حضانة، وناد ثقافى اجتماعى، وفي قطاع الخدمات الترفيهية والرياضية، يوجد نادى النيل الرياضى الاجتماعى بمركز المدينة بمسطح 11.38 فدان، وبه ملاعب مفتوحة لجميع الألعاب، وحمام سباحة، ونادى الزهور الخماسى بابنى بيتك، وملعبين مفتوحين تم تنفيذهما بالجهود الذاتية، وفي قطاع الخدمات الصحية، يوجد بالمدينة مستشفى عام 24 سريراً بمركز المدينة وتم إلحاق قسم طوارئ به، والمركز الطبي الحضرى، ووحدة طب الأسرة، ووحدة إسعاف بمركز المدينة، ونقطة إسعاف لخدمة المنطقة الصناعية، ووحدة صحية بمشروع ابنى بيتك، ومستشفى خاص للعيون، وعيادة شاملة خاصة بالحى الأول.



وصرح المهندس محمد عبدالحميد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 696 وحدة سكنية (29 عمارة – 576 وحدة 3 غرف وصالة + 120 وحدة غرفتين وصالة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، ويجري تنفيذ 744 وحدة أخري (31 عمارة) بالمدينة.



وأشار إلى أنه تم تخصيص 897 قطعة أرض سكنية للأفراد (فيلات – عمارات) بمساحة 65 فداناً، وتم تنفيذ 3450 وحدة سكنية بها، كما تم تخصيص 212 قطعة بالحي المتميز بمساحة 25 فداناً، وتم تخصيص 1116 قطعة سكنية بمشروع ابنى بيتك تم تنفيذها بالكامل، موضحاً أن عدد السكان الحالي بالمدينة حوالي 35 ألف نسمة بخلاف حوالي 10 آلاف متردد على المدينة.



وبشأن مشروعات البنية الأساسية بالمدينة، قال المهندس محمد عبدالحميد القصرى: في قطاع المياه، يجري تنفيذ خزانين أرضيين تمهيداً لزيادة طاقة محطة التنقية إلى 50 ألف م3 / يوم، مشيراً إلى أنه تم ربط المدينة منذ إنشائها بخط قطر 500 مم بتصرف 17 ألف م3 / يوم، وحصة المدينة منها 5 آلاف م3 من محطة مياه مريوط التابعة لمرفق مياه الإسكندرية، وتم تنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية بطول 128 كم، وتم تنفيذ محطة تنقية مياه للشرب خاصة بالمدينة بمأخذ من ترعة النصر على بعد حوالي 8 كم من المدينة، بطاقة 25 ألف م3 / يوم، كمرحلة أولى، ويصل إجمالي الاستثمارات في مجال مياه الشرب إلى 125 مليون جنيه.



وأضاف: في قطاع الصرف الصحي، يجري تنفيذ مشروع توسعات لمحطة المعالجة ويشمل تنفيذ خط طرد قطر 600 مم يحمل المياه الخارجة من محطة المعالجة إلى مصرف الحد الشرقي ومنه إلى الغابة الشجرية بجوار منطقة امتداد المدينة، على بعد حوالي 20 كم من المدينة بطاقة قدرها 28 ألف م3 / يوم، وتم طرح أعمال إحلال روافع الصرف الصحي بالمدينة، واستكمال خط الطرد وشبكة ري الغابة الشجرية، موضحاً أنه تم تنفيذ 3 محطات رفع لخدمة أحياء المدينة ترتبط بمحطة لمعالجة مياه الصرف بسعة 6840 م3 / يوم، وتم تنفيذ شبكات الصرف الصحي للمدينة بطول 65 كم بالكامل، ويصل إجمالي الاستثمارات في قطاع الصرف الصحي بالمدينة إلى 255 مليون جنيه.



وأشار رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة إلى أنه في قطاع الكهرباء، تم تنفيذ شبكة الجهد المتوسط بطاقة 80 ميجا وات، وتشمل 5 موزعات لخدمة المدينة، وتم تنفيذ شبكات كهرباء بطول 443 كم، ويصل إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء بالمدينة إلى 109 ملايين جنيه، وفي قطاع الطرق، يجري رفع كفاءة طرق الحى السكنى الثانى، وتنفيذ أعمال إعادة الشيء إلى أصله بعد توصيل الغاز الطبيعي، وتم تنفيذ كوبرى النوبارية العلوى لربط المدينة بالطريق الصحراوى بمعرفة هيئة الطرق والكبارى، وكوبرى مشاة، وأعمال طرق الحى المتميز، وتبلغ شبكة الطرق الأسفلتية الرئيسية 63 كم، ويصل إجمالي الاستثمارات في قطاع الطرق بالمدينة إلى 103 ملايين جنيه.



وأوضح المهندس محمد عبدالحميد القصرى أنه في قطاع الغاز الطبيعي، تم تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي للحيين الأول والثاني، وفي قطاع الزراعة، تبلغ المساحة الإجمالية للمسطحات الخضراء بالمدينة 231 ألف م2 ما يعادل 55 فداناً، ليصل بذلك نصيب الفرد من المسطحات الخضراء إلى 8.6 م2 / فرد، وهى مقسمة ما بين: مداخل المدينة – واجهة المدينة على الطريق الصحراوى – ميادين المدينة – الحدائق العامة – جزر الطرق – مسطحات بين العمارات – المشتل، الذي تم تنفيذه على مساحة 12500 م2 لإمداد المدينة بكافة الزراعات والأشجار، ويصل إجمالي الاستثمارات في قطاع الزراعة بالمدينة إلى 6 ملايين جنيه.