وزير الإسكان: تنفيذ 52 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة أهالى كفر الشيخ

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 52 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، وصرف صحى المناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، لخدمة أهالى محافظة كفر الشيخ، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ مشروع محطة مياه دقميرة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 83 مليون جنيه، ومشروع محطة مياه متبول، بطاقة 8.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال شبكات مياه دسوق، بتكلفة 3 ملايين جنيه، ومشروع استكمال شبكات مياه قلين، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومشروع استكمال شبكات مياه الحامول والبرلس، بتكلفة مليون جنيه.

وأشار الوزير، ألى أنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي فوه، بطاقة 20/30 ألف م3/يوم، بتكلفة 140 مليون جنيه، ومشروع محطة معالجة صرف صحى حاذق، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، بتكلفة 400 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة سيدي سالم، بطاقة 10/15 ألف م3/يوم، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومشروع محطة معالجة صرف صحى محلة دياى، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، بتكلفة 120 مليون جنيه.

ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الرياض، بطاقة 10/15 ألف م3/يوم، بتكلفة 18 مليون جنيه، ومشروع محطة معالجة صرف صحي مدينة مصيف بلطيم.

وشبكات الانحدار ومحطات الرفع، بطاقة 22 ألف م3/يوم، بتكلفة 370 مليون جنيه، ومشروع استكمال شبكات صرف صحى سيدى سالم، بتكلفة 12 مليون جنيه.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة كفر الشيخ، 76 منطقة ريفية.

وأضاف، يقطنها 735 ألف نسمة، بما نسبته 25.2% من سكان المناطق الريفية، وتم وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ40 منطقة ريفية.

وأشار إلى أن منها عدد من المناطق ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى –، يقطنها 694 ألف نسمة، بما نسبته 23.9% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.