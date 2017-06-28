وزير الإسكان: تنفيذ 3075 وحدة بالمنيا الجديدة

صرح الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة المنيا الجديدة انتهى منذ أول العام الحالى 2017 من تنفيذ 1850 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى 1225 وحدة تم الانتهاء منها قبل بداية العام، كما يجري تنفيذ 7300 وحدة أخرى بمشروع الإسكان الاجتماعى، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية حوالى 60%، إضافة إلى البدء فى تنفيذ 1150 وحدة بالإسكان الاجتماعى المتميز، حيث تم الانتهاء من حفر جميع العمارات، وتم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لـ10 عمارات.

وأضاف الوزير أنه يجرى تنفيذ 14 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووصلت نسبة الإنجاز لحوالى 80%، وتم إسناد تنفيذ 12 عمارة أخرى بالمشروع، وتجرى أعمال الحفر، كما يجرى البت المالى لـ6 عمارات أخري.

وأوضح المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه يجرى إنشاء مدرسة تعليم أساسي (42 فصلاً)، و4 حضانات، و4 أسواق تجارية، وملعبين لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعى الجارى تنفيذه.

وأضاف: فى مجال المرافق، يجرى تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى الخاصة بالمدينة بطاقة إجمالية 25 ألف م3/يوم، وتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحى والأعمال الترابية للطرق وشبكة الكهرباء الخاصة بمناطق الإسكان الاجتماعى الجارى تنفيذه، كما يجري طرح أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية للطرق بمناطق الإسكان الاجتماعى الجارى إنشاؤه.