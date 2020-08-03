وزير الإسكان: تنفيذ 1920 وحدة بمشروع «JANNA 3» فى الشيخ زايد

انتهت من إقامة الهيكل الخرسانى لـ58 عمارة بالمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال لـ18 عمارة أخرى من إجمالى 80 عمارة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّه جارٍ تنفيذ 1920 وحدة سكنية “80 عمارة” بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر المرحلة الثالثة بمنطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، والمنضمة للمدينة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017.

وأوضح الجزار، فى بيان صادر اليوم، أنَّ الشركات المسند إليها تنفيذ المشروع انتهت من إقامة الهيكل الخرساني لـ58 عمارة بالمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال لـ18 عمارة أخرى من إجمالى 80 عمارة.

كما تستكمل الشركات تنفيذ السور الفاصل بين حدود المشروع والمشروعات السكنية المتواجدة بالمنطقة.

من جهته، كلف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مسؤولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تمّ ويجرى تنفيذه من أعمال.

وأكد الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروع وكذا الجودة فى التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها طبقاً للمواصفات المطلوبة.