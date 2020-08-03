عقـــارات

وزير الإسكان: تنفيذ 1920 وحدة بمشروع «JANNA 3» فى الشيخ زايد

انتهت من إقامة الهيكل الخرسانى لـ58 عمارة بالمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال لـ18 عمارة أخرى من إجمالى 80 عمارة
شريف عمر 12:51 م, الأثنين, 3 أغسطس 20 12:51 م, الأثنين, 3 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّه جارٍ تنفيذ 1920 وحدة سكنية “80 عمارة” بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر المرحلة الثالثة بمنطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، والمنضمة للمدينة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017.

وأوضح الجزار، فى بيان صادر اليوم، أنَّ الشركات المسند إليها تنفيذ المشروع انتهت من إقامة الهيكل الخرساني لـ58 عمارة بالمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال لـ18 عمارة أخرى من إجمالى 80 عمارة.

كما تستكمل الشركات تنفيذ السور الفاصل بين حدود المشروع والمشروعات السكنية المتواجدة بالمنطقة.

من جهته، كلف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مسؤولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تمّ ويجرى تنفيذه من أعمال.

وأكد الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروع وكذا الجودة فى التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها طبقاً للمواصفات المطلوبة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

توقيع عقد شراء أرض بين «الإسكان» والأكاديمية البحرية لفرعها بمدينة العلمين الجديدة

خالد الأسمر 7:19 م, الأحد, 26 يوليو 20

«إعمار» تفتتح أول منتجع لسلسلة العنوان للفنادق في مراسي الساحل باستثمارات 950 مليون جنيه

المال - خاص 3:53 م, الجمعة, 24 يوليو 20

وزير الإسكان : الانتهاء من تطوير محور جمال عبدالناصر بطول 8 كم بالشروق

شريف عمر 1:51 م, السبت, 18 يوليو 20

الإسكان : جارٍ تنفيذ أعمال الطرق بمناطق الإسكان الاجتماعي فى العاشر من رمضان

شريف عمر 12:27 م, الثلاثاء, 14 يوليو 20

وزير الإسكان: انتهاء أعمال الرفع المساحي والجسات بمشروع سور مجرى العيون

خالد الأسمر 6:45 م, الخميس, 4 يونيو 20

الإسكان: غدا آخر موعد لحجز وحدات «جنة» فى 6 مدن جديدة

منتصر محمود 2:50 م, الأربعاء, 3 يونيو 20