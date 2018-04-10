وزير الإسكان: تنفيذ 13 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية

بدور إبراهيم قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب، في محافظة الدقهلية، بطاقة 277 ألف م3/يوم، بتكلفة 939 مليون جنيه، لخدمة 2 مليون و145 ألف نسمة. وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء…

بدور إبراهيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب، في محافظة الدقهلية، بطاقة 277 ألف م3/يوم، بتكلفة 939 مليون جنيه، لخدمة 2 مليون و145 ألف نسمة.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء أن هذه المشروعات هي: توسعات محطة مياه ميت خميس – توسعات محطة مياه جمصة – استكمال شبكات محطة مياه منية النصر – محطة مياه ميت غمر وشبكاتها – محطة مياه تمى الامديد – 3 محطات مدمجه بقريتي (ميت عباد – نشا) – محطتان مدمجتان بقريتي بسنديله والشوامي.



وتابع الوزير: يجرى أيضاً تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحي المدن، لخدمة 960 ألف نسمة، وهي:توسعات محطة معالجة صرف صحي المنصورة- استكمال صرف صحي الجمالية – استكمال صرف صحي ميت غمر – استكمال صرف صحي السنبلاوين – استكمال صرف صحي بلقاس – استكمال صرف صحي بني عبيد، محطة الرفع رقم 4.



وأوضح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ108 قرى، بما نسبته 22 % من إجمالى قرى محافظة الدقهلية، البالغ عددها 498 قرية، بخلاف 96 قرية مخدومة بما نسبته 19 % من إجمالى قرى المحافظة، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من 7 قرى منها تباعاً بنهاية يونيو 2018، وهى (ميت ناجي – دقادوس – الصلاحات – أولاد ناصر – العزيزة – السمارة – الشعالة).

