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وزير الإسكان : تنفيذ مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 450 مليار جنيه

وتنفيذ 85 ألف وحدة إسكان استثمارى بإجمالي 200 مليار جنيه
ياسمين فواز 5:49 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 5:49 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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أعلن المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، تنفيذ مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 450 مليار جنيه، مضيفًا أن هذا العمل الجاد وفَّر أكثر من 3 ملايين ونصف المليون فرصة عمل، وذلك منذ عام 2018 وحتى الآن.

وأشار وزير الاسكان خلال إلقائه بيان وزارته أمام الجلسة العامة اليوم الأربعاء، إلى تنفيذ 215 ألف وحدة إسكان اجتماعي، شملت كل المحافظات، وللفئات المتوسطة 56 ألف وحد سكنية.

ولفت الجزار إلى تنفيذ 85 ألف وحدة إسكان استثمارى، بإجمالي 200 مليار جنيه، وفي سيناء وأسوان تم إنشاء 3000 وحدة بقيمة 2.6 مليار جنيه.

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وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على عدة محاور تتعلق بالبنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وأضاف أن المحاور والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في البرنامج الحكومي بتكلفة 170 مليار جنيه من يونيو 2018 وحتى يناير 2021 .

وأوضح وزير الإسكان ان الوزارة تعمل على توفير وحدات سكنية، وتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية وغير الآمنة، وتستهدف تحقيق العدالة في الاسكان ودعم الفئات غير القادرة من خلال برنامج الاسكان الإجتماعي ، ومساندة الفئات الأخرى.

وقال الجزار إن مصر تشهد طفرة ونهضة عمرانية في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وأضاف الجزار أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الذى عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

‫و قال إن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية بلغ 357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منه وجارٍٍ تطوير مناطق أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31 مليار جنيه.

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ولفت إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1105 أسواق، تضم 306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق وجارٍي تطوير عدد آخر.

وأكد أنه تم حتى تسكين عدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، وجارٍ تأثيثها، مشيرا إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.

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بقلم ياسمين فواز

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